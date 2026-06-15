https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kongoda-ebola-salgini-hizlaniyor-bir-gunde-72-yeni-vaka-tespit-edildi-1106512377.html
Kongo'da Ebola salgını hızlanıyor: Bir günde 72 yeni vaka tespit edildi
Kongo'da Ebola salgını hızlanıyor: Bir günde 72 yeni vaka tespit edildi
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla yayılıyor. Son 24 saatte 72 yeni vaka ve 32 ölümün doğrulanmasıyla birlikte vaka sayısı 782'ye, can kaybı... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T14:16+0300
2026-06-15T14:16+0300
2026-06-15T14:16+0300
dünya
kongo
uganda
kongo sağlık bakanlığı
dünya sağlık örgütü (dsö)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ebola
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Yaklaşık bir ay önce ilan edilen Ebola salgını, Kongo'da endişe yaratmaya devam ediyor. Kongo Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saat içinde 72 yeni Ebola vakası tespit edildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük artışlardan biri olarak kayıtlara geçti.Son verilerle birlikte ülkedeki toplam doğrulanmış vaka sayısı 782'ye, doğrulanmış can kaybı ise 181'e ulaştı. Yetkililer ayrıca son bir günde 32 yeni ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi. Uzmanlar ise gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor.Salgın kontrol altına alınamıyorYetkililer, salgının resmi olarak 15 Mayıs'ta ilan edilmesine rağmen virüsün daha önce yayılmaya başlamış olabileceğini belirtiyor.Salgının takibini zorlaştıran en önemli nedenler arasında güvenlik sorunları, yetersiz finansman ve temaslı kişilerin izlenmesindeki eksiklikler yer alıyor. Son verilere göre temaslı takip oranı yalnızca yüzde 56 seviyesinde bulunuyor.Mevcut salgına, daha önceki Ebola salgınlarının çoğundan farklı olarak Bundibugyo virüsü neden oluyor. Uzmanlar, bu virüse karşı onaylanmış bir aşı veya tedavinin bulunmadığını belirtiyor.Bakanlık verilerine göre şimdiye kadar 56 kişi iyileşirken, salgının ölüm oranı yüzde 23 seviyesinde seyrediyor.Çatışmalar mücadeleyi zorlaştırıyorSalgının merkez üssünü, vakaların yüzde 90'dan fazlasının görüldüğü Ituri eyaleti oluşturuyor. Vakalar ayrıca Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde de kaydedildi ve komşu Uganda'ya kadar yayıldı.Birleşmiş Milletler verilerine göre yalnızca Ituri bölgesinde çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edildi. Sürekli hareket halindeki nüfus, yoğun ormanlık alanlar ve ulaşımı zor köyler nedeniyle sağlık ekipleri temaslı takibini yapmakta güçlük çekiyor.Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ise test, temaslı takibi ve tedavi çalışmalarını artırarak salgının yayılmasını durdurmaya çalışıyor.
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kongo, uganda, kongo sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (dsö), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ebola
kongo, uganda, kongo sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (dsö), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ebola
Kongo'da Ebola salgını hızlanıyor: Bir günde 72 yeni vaka tespit edildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla yayılıyor. Son 24 saatte 72 yeni vaka ve 32 ölümün doğrulanmasıyla birlikte vaka sayısı 782'ye, can kaybı ise 181'e yükseldi.
Yaklaşık bir ay önce ilan edilen Ebola salgını, Kongo'da endişe yaratmaya devam ediyor. Kongo Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saat içinde 72 yeni Ebola vakası tespit edildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük artışlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Son verilerle birlikte ülkedeki toplam doğrulanmış vaka sayısı 782'ye, doğrulanmış can kaybı ise 181'e ulaştı. Yetkililer ayrıca son bir günde 32 yeni ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi. Uzmanlar ise gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor.
Salgın kontrol altına alınamıyor
Yetkililer, salgının resmi olarak 15 Mayıs'ta ilan edilmesine rağmen virüsün daha önce yayılmaya başlamış olabileceğini belirtiyor.
Salgının takibini zorlaştıran en önemli nedenler arasında güvenlik sorunları, yetersiz finansman ve temaslı kişilerin izlenmesindeki eksiklikler yer alıyor. Son verilere göre temaslı takip oranı yalnızca yüzde 56 seviyesinde bulunuyor.
Mevcut salgına, daha önceki Ebola salgınlarının çoğundan farklı olarak Bundibugyo virüsü neden oluyor. Uzmanlar, bu virüse karşı onaylanmış bir aşı veya tedavinin bulunmadığını belirtiyor.
Bakanlık verilerine göre şimdiye kadar 56 kişi iyileşirken, salgının ölüm oranı yüzde 23 seviyesinde seyrediyor.
Çatışmalar mücadeleyi zorlaştırıyor
Salgının merkez üssünü, vakaların yüzde 90'dan fazlasının görüldüğü Ituri eyaleti oluşturuyor. Vakalar ayrıca Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde de kaydedildi ve komşu Uganda'ya kadar yayıldı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre yalnızca Ituri bölgesinde çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edildi. Sürekli hareket halindeki nüfus, yoğun ormanlık alanlar ve ulaşımı zor köyler nedeniyle sağlık ekipleri temaslı takibini yapmakta güçlük çekiyor.
Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ise test, temaslı takibi ve tedavi çalışmalarını artırarak salgının yayılmasını durdurmaya çalışıyor.