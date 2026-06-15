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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kuzey-akim-2nin-operatoru-nord-stream-2-ag-abnin-gaz-yasagina-karsi-dava-acti-1106516093.html
Kuzey Akım 2'nin operatörü Nord Stream 2 AG, AB'nin gaz yasağına karşı dava açtı
Kuzey Akım 2'nin operatörü Nord Stream 2 AG, AB'nin gaz yasağına karşı dava açtı
Sputnik Türkiye
AB'nin Rus gazı ithalatına yönelik kısıtlamalarına karşı dava açan operatör şirket, AB kurumlarının yaptırım yasalarının gerekliliklerini aşmak için normal... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T15:44+0300
2026-06-15T15:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ab
nord stream 2
nord stream 2 ag
kuzey akım
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
rusya
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Kuzey Akım Akım 2 doğalgaz boru hattının operatörü Nord Stream 2 AG, AB'nin hem sıvılaştırılmış hem de boru hattıyla taşınan Rus gazının ithalatını yasaklayan düzenlemesine karşı AB Adalet Divanı'na başvurdu. Şirket, düzenlemenin iptalini veya boru hattı sevkiyatlarına ilişkin maddelerin geçersiz kılınmasını talep ediyor.AB'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, düzenlemenin yanlış bir hukuki temele dayandığını ve bir yaptırım niteliği taşıdığını vurguladı. Düzenlemenin orantılılık ilkesini ihlal ettiğini savunan Nord Stream 2 AG, kararın tedarik güvenliği veya çeşitlendirme hedefleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Şirket, getirilen yasakların boru hattının ticari amaçla kullanılmasını imkansız kıldığını ve bunun herhangi bir tazminat ödenmeksizin fiili kamulaştırma anlamına geldiğini belirtti.Nord Stream 2 AG, diğer pazar aktörlerine kıyasla kendilerine karşı objektif bir gerekçe sunulmaksızın haksız ve eşitsiz bir muamele yapıldığını da savundu. Şirket ayrıca, AB kurumlarının yaptırım yasalarının gerekliliklerini aşmak için normal yasama sürecini tercih ettiğinin ve bunun bir yetki suistimali olduğunun altını çizdi.Geçiş süreci ve kısıtlamalarAB bünyesinde Rus gazı ithalatı 18 Mart itibarıyla yasaklanmış durumda. Ancak 17 Haziran 2025 tarihinden önce imzalanmış sözleşmeler için belirli istisnalar ve geçiş süreleri uygulanıyor. Bu kapsamda, kısa süreli boru hattı gazı sözleşmelerinin süresi 17 Haziran 2026'da, kısa süreli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sözleşmeleri ise 25 Nisan 2026'da sona eriyor. Uzun vadeli sözleşmeler için ise boru hattı gazında 30 Eylül 2027, LNG'de ise 1 Ocak 2027 tarihine kadar izin veriliyor. Boru hattı gazı ithalatında, depolama seviyelerinin doldurulamaması gibi durumlarda, gerekli bildirimlerin yapılması şartıyla bu sürelerin bir ay daha uzatılması imkanı bulunuyor.Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına Batılı ülkelerin de desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıların detaylarını özel projemizde okuyabilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/misirli-uzmandan-hurmuz-bogazi-uyarisi-tedarik-zincirlerinin-donusu-zaman-alacak-1106513514.html
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avrupa, ab, nord stream 2, nord stream 2 ag, kuzey akım, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rusya
avrupa, ab, nord stream 2, nord stream 2 ag, kuzey akım, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rusya

Kuzey Akım 2'nin operatörü Nord Stream 2 AG, AB'nin gaz yasağına karşı dava açtı

15:44 15.06.2026
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinNord Stream
Nord Stream - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Илья Питалев
/
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AB'nin Rus gazı ithalatına yönelik kısıtlamalarına karşı dava açan operatör şirket, AB kurumlarının yaptırım yasalarının gerekliliklerini aşmak için normal yasama sürecini tercih ettiğini belirtti.
Kuzey Akım Akım 2 doğalgaz boru hattının operatörü Nord Stream 2 AG, AB'nin hem sıvılaştırılmış hem de boru hattıyla taşınan Rus gazının ithalatını yasaklayan düzenlemesine karşı AB Adalet Divanı'na başvurdu. Şirket, düzenlemenin iptalini veya boru hattı sevkiyatlarına ilişkin maddelerin geçersiz kılınmasını talep ediyor.

AB'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, düzenlemenin yanlış bir hukuki temele dayandığını ve bir yaptırım niteliği taşıdığını vurguladı.

Düzenlemenin orantılılık ilkesini ihlal ettiğini savunan Nord Stream 2 AG, kararın tedarik güvenliği veya çeşitlendirme hedefleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Şirket, getirilen yasakların boru hattının ticari amaçla kullanılmasını imkansız kıldığını ve bunun herhangi bir tazminat ödenmeksizin fiili kamulaştırma anlamına geldiğini belirtti.

Nord Stream 2 AG, diğer pazar aktörlerine kıyasla kendilerine karşı objektif bir gerekçe sunulmaksızın haksız ve eşitsiz bir muamele yapıldığını da savundu. Şirket ayrıca, AB kurumlarının yaptırım yasalarının gerekliliklerini aşmak için normal yasama sürecini tercih ettiğinin ve bunun bir yetki suistimali olduğunun altını çizdi.

Geçiş süreci ve kısıtlamalar

AB bünyesinde Rus gazı ithalatı 18 Mart itibarıyla yasaklanmış durumda. Ancak 17 Haziran 2025 tarihinden önce imzalanmış sözleşmeler için belirli istisnalar ve geçiş süreleri uygulanıyor. Bu kapsamda, kısa süreli boru hattı gazı sözleşmelerinin süresi 17 Haziran 2026'da, kısa süreli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sözleşmeleri ise 25 Nisan 2026'da sona eriyor.

Uzun vadeli sözleşmeler için ise boru hattı gazında 30 Eylül 2027, LNG'de ise 1 Ocak 2027 tarihine kadar izin veriliyor. Boru hattı gazı ithalatında, depolama seviyelerinin doldurulamaması gibi durumlarda, gerekli bildirimlerin yapılması şartıyla bu sürelerin bir ay daha uzatılması imkanı bulunuyor.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına Batılı ülkelerin de desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıların detaylarını özel projemizde okuyabilirsiniz.
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