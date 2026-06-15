https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kuzey-akim-2nin-operatoru-nord-stream-2-ag-abnin-gaz-yasagina-karsi-dava-acti-1106516093.html

Kuzey Akım 2'nin operatörü Nord Stream 2 AG, AB'nin gaz yasağına karşı dava açtı

Kuzey Akım 2'nin operatörü Nord Stream 2 AG, AB'nin gaz yasağına karşı dava açtı

Sputnik Türkiye

AB'nin Rus gazı ithalatına yönelik kısıtlamalarına karşı dava açan operatör şirket, AB kurumlarının yaptırım yasalarının gerekliliklerini aşmak için normal... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T15:44+0300

2026-06-15T15:44+0300

2026-06-15T15:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

ab

nord stream 2

nord stream 2 ag

kuzey akım

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

rusya

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Kuzey Akım Akım 2 doğalgaz boru hattının operatörü Nord Stream 2 AG, AB'nin hem sıvılaştırılmış hem de boru hattıyla taşınan Rus gazının ithalatını yasaklayan düzenlemesine karşı AB Adalet Divanı'na başvurdu. Şirket, düzenlemenin iptalini veya boru hattı sevkiyatlarına ilişkin maddelerin geçersiz kılınmasını talep ediyor.AB'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, düzenlemenin yanlış bir hukuki temele dayandığını ve bir yaptırım niteliği taşıdığını vurguladı. Düzenlemenin orantılılık ilkesini ihlal ettiğini savunan Nord Stream 2 AG, kararın tedarik güvenliği veya çeşitlendirme hedefleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Şirket, getirilen yasakların boru hattının ticari amaçla kullanılmasını imkansız kıldığını ve bunun herhangi bir tazminat ödenmeksizin fiili kamulaştırma anlamına geldiğini belirtti.Nord Stream 2 AG, diğer pazar aktörlerine kıyasla kendilerine karşı objektif bir gerekçe sunulmaksızın haksız ve eşitsiz bir muamele yapıldığını da savundu. Şirket ayrıca, AB kurumlarının yaptırım yasalarının gerekliliklerini aşmak için normal yasama sürecini tercih ettiğinin ve bunun bir yetki suistimali olduğunun altını çizdi.Geçiş süreci ve kısıtlamalarAB bünyesinde Rus gazı ithalatı 18 Mart itibarıyla yasaklanmış durumda. Ancak 17 Haziran 2025 tarihinden önce imzalanmış sözleşmeler için belirli istisnalar ve geçiş süreleri uygulanıyor. Bu kapsamda, kısa süreli boru hattı gazı sözleşmelerinin süresi 17 Haziran 2026'da, kısa süreli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sözleşmeleri ise 25 Nisan 2026'da sona eriyor. Uzun vadeli sözleşmeler için ise boru hattı gazında 30 Eylül 2027, LNG'de ise 1 Ocak 2027 tarihine kadar izin veriliyor. Boru hattı gazı ithalatında, depolama seviyelerinin doldurulamaması gibi durumlarda, gerekli bildirimlerin yapılması şartıyla bu sürelerin bir ay daha uzatılması imkanı bulunuyor.Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına Batılı ülkelerin de desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıların detaylarını özel projemizde okuyabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/misirli-uzmandan-hurmuz-bogazi-uyarisi-tedarik-zincirlerinin-donusu-zaman-alacak-1106513514.html

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avrupa, ab, nord stream 2, nord stream 2 ag, kuzey akım, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rusya