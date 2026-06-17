https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abd-kuvvetleri-pasifik-okyanusunda-bir-gemiye-saldiri-duzenledi-1106560488.html
ABD Kuvvetleri Pasifik Okyanusu'nda bir gemiye saldırı düzenledi
ABD Kuvvetleri Pasifik Okyanusu'nda bir gemiye saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, Doğu Pasifik'teki gemiye düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T04:07+0300
2026-06-17T04:07+0300
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dünya
abd
pete hegseth
pasifik okyanusu
güney saha (southcom)
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ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD güçlerinin Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bir gemiye saldırdığını ve bir kişinin öldüğünü bildirdi.SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/vance-abd-baskani-hicbir-zaman-amacinin-riza-pehleviyi-iranin-yeni-lideri-yapmak-oldugunu-soylemedi-1106559954.html
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abd, pete hegseth, pasifik okyanusu, güney saha (southcom)
abd, pete hegseth, pasifik okyanusu, güney saha (southcom)
ABD Kuvvetleri Pasifik Okyanusu'nda bir gemiye saldırı düzenledi
ABD ordusu, Doğu Pasifik'teki gemiye düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı.
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD güçlerinin Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bir gemiye saldırdığını ve bir kişinin öldüğünü bildirdi.
SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İstihbarat, geminin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına katıldığını doğruladı. Bu operasyon sırasında bir erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü ve iki erkek hayatta kaldı"
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.
ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.