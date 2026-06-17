https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abd-kuvvetleri-pasifik-okyanusunda-bir-gemiye-saldiri-duzenledi-1106560488.html

ABD Kuvvetleri Pasifik Okyanusu'nda bir gemiye saldırı düzenledi

ABD Kuvvetleri Pasifik Okyanusu'nda bir gemiye saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

ABD ordusu, Doğu Pasifik'teki gemiye düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T04:07+0300

2026-06-17T04:07+0300

2026-06-17T04:07+0300

dünya

abd

pete hegseth

pasifik okyanusu

güney saha (southcom)

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ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD güçlerinin Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bir gemiye saldırdığını ve bir kişinin öldüğünü bildirdi.SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

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pasifik okyanusu

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abd, pete hegseth, pasifik okyanusu, güney saha (southcom)