https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/54-ilde-operasyon-sosyal-medyada-suc-orgutlerini-oven-258-kisi-yakalandi-1106585760.html

54 ilde operasyon: Sosyal medyada suç örgütlerini öven 258 kişi yakalandı

54 ilde operasyon: Sosyal medyada suç örgütlerini öven 258 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini ve tetikçiliği özendirici içerikler paylaşan kişilere yönelik 54 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 258 kişi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T18:44+0300

2026-06-17T18:44+0300

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İçişleri Bakanlığı tarafından 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden suç örgütlerinin faaliyetlerini öven, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin oluşturdukları gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya bu tür faaliyetlere aracılık etmeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların, suç örgütleri arasındaki husumetleri sosyal medya ortamına taşıyarak suç faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştıkları ve örgütlere yeni üyeler kazandırmayı hedefledikleri değerlendirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 258 şüpheli gözaltına alındı.

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suç örgütü, organize suç örgütü, terör ve örgütlü suçlar bürosu, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasası