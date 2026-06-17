https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/54-ilde-operasyon-sosyal-medyada-suc-orgutlerini-oven-258-kisi-yakalandi-1106585760.html
54 ilde operasyon: Sosyal medyada suç örgütlerini öven 258 kişi yakalandı
54 ilde operasyon: Sosyal medyada suç örgütlerini öven 258 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini ve tetikçiliği özendirici içerikler paylaşan kişilere yönelik 54 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 258 kişi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T18:44+0300
2026-06-17T18:44+0300
2026-06-17T18:44+0300
türki̇ye
suç örgütü
organize suç örgütü
terör ve örgütlü suçlar bürosu
sosyal medya zorbalığı
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya yasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585578_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4dfa6c9504c0e19364a37dfb10e96141.jpg
İçişleri Bakanlığı tarafından 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden suç örgütlerinin faaliyetlerini öven, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin oluşturdukları gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya bu tür faaliyetlere aracılık etmeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların, suç örgütleri arasındaki husumetleri sosyal medya ortamına taşıyarak suç faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştıkları ve örgütlere yeni üyeler kazandırmayı hedefledikleri değerlendirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 258 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/sosyal-medyada-tetikci-borsasi-kurdular-38-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1104806464.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585578_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d0a0b768fbecc324d0c9c7ee7a46c686.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suç örgütü, organize suç örgütü, terör ve örgütlü suçlar bürosu, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasası
suç örgütü, organize suç örgütü, terör ve örgütlü suçlar bürosu, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasası
54 ilde operasyon: Sosyal medyada suç örgütlerini öven 258 kişi yakalandı
Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini ve tetikçiliği özendirici içerikler paylaşan kişilere yönelik 54 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 258 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden suç örgütlerinin faaliyetlerini öven, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin oluşturdukları gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya bu tür faaliyetlere aracılık etmeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların, suç örgütleri arasındaki husumetleri sosyal medya ortamına taşıyarak suç faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştıkları ve örgütlere yeni üyeler kazandırmayı hedefledikleri değerlendirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 258 şüpheli gözaltına alındı.