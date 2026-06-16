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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/zeytinlikteki-ne-oldugu-anlasilmayan-7-metrelik-yapi-ortaligi-karistirdi-gercek-kisa-surede-1106550310.html
Zeytinlikteki ne olduğu anlaşılmayan 7 metrelik gizemli yapı ortalığı karıştırdı: Gerçek kısa sürede anlaşıldı
Zeytinlikteki ne olduğu anlaşılmayan 7 metrelik gizemli yapı ortalığı karıştırdı: Gerçek kısa sürede anlaşıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'da zeytinlik alanda çevredekilerin ne olduğunu anlamadıkları 7 metrelik bir yapıyla karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İncelemelerde yapının 12 ton... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T16:05+0300
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yaşam
muğla
zeytinlik alan
sanat eseri
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Muğla Seydişehir'de zeytinlik alanda 7 metre yüksekliğinde bir yapıyı fark eden çevredekiler bunun ne olduğunu çözemediler. Hemen jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin araştırması sonucunda merak uyandıran yapının 12 ton ağırlığında bir sanat eseri olduğu ortaya çıktı. Sanat eseri çıktı Çaykenarı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yer alan yapıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi. Yapılan kontrollerde yapının herhangi bir güvenlik riski taşımadığı ve sanat eseri niteliğinde olduğu belirlendi.Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yapının, Türk-İsveç vatandaşı yazar ve sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı tarafından tasarlanan "Tensio" adlı eser olduğu tespit edildi. Eserin 2025'te sanatçının arkadaşı Ramazan Armağan Uysal'a ait araziye yerleştirildiği ve ağustosta düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tarihe-buyuk-saygisizlik-cenevizlilerden-kalan-tarihi-esere-sprey-boyayla-yazi-yazdilar-1106366269.html
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muğla, zeytinlik alan, sanat eseri
muğla, zeytinlik alan, sanat eseri

Zeytinlikteki ne olduğu anlaşılmayan 7 metrelik gizemli yapı ortalığı karıştırdı: Gerçek kısa sürede anlaşıldı

16:05 16.06.2026 (güncellendi: 16:48 16.06.2026)
© Seydikemer KaymakamlığıMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Seydikemer Kaymakamlığı
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Muğla'da zeytinlik alanda çevredekilerin ne olduğunu anlamadıkları 7 metrelik bir yapıyla karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İncelemelerde yapının 12 ton ağırlığında bir sanat eseri olduğu ortaya çıktı.
Muğla Seydişehir'de zeytinlik alanda 7 metre yüksekliğinde bir yapıyı fark eden çevredekiler bunun ne olduğunu çözemediler. Hemen jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin araştırması sonucunda merak uyandıran yapının 12 ton ağırlığında bir sanat eseri olduğu ortaya çıktı.
© Seydikemer KaymakamlığıMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
Muğla
© Seydikemer Kaymakamlığı

Sanat eseri çıktı

Çaykenarı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yer alan yapıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi. Yapılan kontrollerde yapının herhangi bir güvenlik riski taşımadığı ve sanat eseri niteliğinde olduğu belirlendi.
Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yapının, Türk-İsveç vatandaşı yazar ve sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı tarafından tasarlanan "Tensio" adlı eser olduğu tespit edildi. Eserin 2025'te sanatçının arkadaşı Ramazan Armağan Uysal'a ait araziye yerleştirildiği ve ağustosta düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacağı öğrenildi.
Amasra - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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