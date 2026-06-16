'Vance, İran ile teknik görüşmeler yapacak'

Aslında, anlaşmanın temel unsurlarından biri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ABD'nin İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş stokunu imha etmesine yardım edecek olmasıdır ve bu, mutabakat zaptında çok açık bir şekilde belirtilmiştir