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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/vance-iran-ile-teknik-gorusmeler-yapacak-1106525357.html
'Vance, İran ile teknik görüşmeler yapacak'
'Vance, İran ile teknik görüşmeler yapacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu hafta İranlı yetkililerle nükleer program konusunda teknik görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. Ayrıca Vance... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T02:38+0300
2026-06-16T02:38+0300
dünya
abd
i̇ran
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
j.d. vance
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, bu hafta içinde İranlı müzakerecilerle İran'ın nükleer programı hakkında teknik görüşmeler yapacağı bildirildi.Fox News'un üst düzey bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak bildirdiğine göre, teknik görüşmelere başkanlık edecek kişinin JD Vance olduğu ifade edildi.Ayrıca JD Vance, NBC News'e verdiği demeçte, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu imha etmesine yardımcı olacağını söyledi.Konuşmasında Vance, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iran-ile-abd-arasindaki-mutabakat-medyaya-yansiyan-14-maddenin-analizi-1106518419.html
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abd, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), j.d. vance
abd, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), j.d. vance

'Vance, İran ile teknik görüşmeler yapacak'

02:38 16.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinJD Vance
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu hafta İranlı yetkililerle nükleer program konusunda teknik görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. Ayrıca Vance, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilmesine destek vermesi olduğunu belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, bu hafta içinde İranlı müzakerecilerle İran'ın nükleer programı hakkında teknik görüşmeler yapacağı bildirildi.
Fox News'un üst düzey bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak bildirdiğine göre, teknik görüşmelere başkanlık edecek kişinin JD Vance olduğu ifade edildi.
Ayrıca JD Vance, NBC News'e verdiği demeçte, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu imha etmesine yardımcı olacağını söyledi.
Konuşmasında Vance, şunları söyledi:

Aslında, anlaşmanın temel unsurlarından biri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ABD'nin İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş stokunu imha etmesine yardım edecek olmasıdır ve bu, mutabakat zaptında çok açık bir şekilde belirtilmiştir

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