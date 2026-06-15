https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iran-ile-abd-arasindaki-mutabakat-medyaya-yansiyan-14-maddenin-analizi-1106518419.html

İran ile ABD arasındaki mutabakat: Medyaya yansıyan 14 maddenin analizi

İran ile ABD arasındaki mutabakat: Medyaya yansıyan 14 maddenin analizi

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasında varılan mutabakat, Trump'ın duyurduğu türden bir anlaşma veya 2015 tarihli JCPOA'ya (Nükleer Anlaşma) bir dönüş değil. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T17:06+0300

2026-06-15T17:06+0300

2026-06-15T17:06+0300

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Tahran, bölgedeki dengeleri kökten değiştiren hukuki bağlayıcılığı olan bir belgeyi yasallaştırdı. Bu, Trump'ın duyurduğu türden bir anlaşma veya 2015 tarihli JCPOA'ya (Nükleer Anlaşma) bir dönüş değil. Bu, İran'ın neredeyse hiçbir şey vermeden maksimumu elde ettiği, tavizler üzerine kurulu tamamen yeni bir mimaridir.ABD ve müttefiklerinin rakamları ve taahhütleri1) ABD ve ortakları tarafından sağlanan 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma taahhüdü. Geri ödeme mekanizması olmaksızın İran ekonomisine yapılacak doğrudan yatırımlardan bahsediliyor.2) 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılması, bunun yarısı herhangi bir müzakere başlamadan transfer edilecek. 3) Deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması ve Amerikan askerlerinin İran çevresindeki çeperden çekilmesi.Hürmüz Boğazı: Kritik kontrol noktasıHürmüz Boğazı açılıyor ancak İran'ın şartlarıyla. İran, dünya petrol ihracatının beşte birinin geçtiği stratejik koridorun yönetimini elinde tutuyor. Washington bu statüyü sadece tanımakla kalmıyor, aynı zamanda hukuki olarak meşrulaştırıyor.Nükleer 9. madde: Yükümlülük içermeyen bir formaliteİran, nükleer silah üretmeme taahhüdünü yineliyor. Hepsi bu kadar. Uranyum zenginleştirme tavanı yok. Santrifüjlerin sökülmesine dair bir talep yok. Yeni denetim rejimleri yok. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) erişim, genişletme olmaksızın mevcut anlaşmalar çerçevesinde kalıyor. Aslında İran, nükleer alanda yeni hiçbir taviz vermedi. Belge sadece Tahran'ın son yirmi yıldır zaten beyan ettiği şeyleri kayda geçiriyor.14. madde: Tüm temel yaptırım gerekçelerinin kaldırılmasıEn önemlisi son madde. İran'ın füze programı ve direnişin (Hizbullah, Husiler, Irak ve Suriye'deki İran yanlısı gruplar) desteklenmesi konuları müzakere gündeminden sonsuza dek çıkarılıyor. Bu, ABD'nin bu konulara bir daha asla dönmemeyi hukuken kabul ettiği anlamına geliyor. Washington'un son 15 yıldır yaptırım uygulamak ve askeri baskı kurmak için kullandığı iki ana argüman, müzakere sahasından tamamen dışlanmış oldu.Usul boşluğu: Nükleer parametreler için 60 günNükleer parametreler resmen 60 günlük bir pencerede tartışılmaya devam edecek. Ancak bu müzakereler zaten yeni bir statü altında başlayacak: Amerikan askerleri çekilmiş, abluka kaldırılmış, 12 milyar dolar transfer edilmiş ve füze programı sonsuza dek kapsam dışı bırakılmış olacak. Washington'un elinde ne tür bir baskı aracı kalıyor? Hiçbir şey. İran, ikinci raunt başlamadan önce istediği her şeyi zaten elde etti.Sistemsel çıkarımlarBirinci çıkarım: İran, tek bir kurşun atmadan hukuki ve stratejik bir zafer kazandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı bu sabah belgeyi 'tam bir zafer' olarak nitelendirdi. Metin doğruluyor: Bu bir propaganda değil.İkinci çıkarım: ABD, azami baskı politikasından müzakere öncesi azami taviz verme politikasına geçti. Yönetim, fiilen diyalog kurma imkanı için finansmanı serbest bırakarak, askeri baskıyı kaldırarak ve tüm ikincil gündem maddelerinden vazgeçerek ödeme yaptı.Üçüncü çıkarım: Bu emsal, herkes için oyunun kurallarını değiştiriyor. Artık İran'a karşı yaptırımların değil, sadece taviz stratejisinin işlediği görülüyor. Bu, Tahran ile ilişkilerde yaklaşımların gözden geçirilmesi için doğrudan bir sinyaldir.Dördüncü çıkarım: Yeni formattaki nükleer anlaşma, nükleer yayılmanın önlenmesi açısından, anlaşmanın hiç olmamasından bile daha tehlikeli olabilir. İran tüm teknolojik yeteneklerini koruyor, füze programını meşrulaştırıyor ve yüz milyarlarca dolar alıyor. Üstelik geriye kalan tek sınırlayıcı, kendi gönüllü sözüdür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/jd-vance-hurmuz-bogazinin-uzun-vadede-ucretsiz-gecise-acik-kalmasini-bekliyoruz-1106516226.html

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haberler, abd, i̇ran, tahran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), hizbullah, husiler, hürmüz boğazı