https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/unlu-oyuncu-bulent-sakrak-korkuttu-acil-operasyon-gecirdi-1106545132.html

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak korkuttu: Acil operasyon geçirdi

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak korkuttu: Acil operasyon geçirdi

Sputnik Türkiye

Bülent Şakrak'ın kalp damarında yüzde 90'ın üzerinde tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Şakrak'a acil müdahale yapılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T13:59+0300

2026-06-16T13:59+0300

2026-06-16T13:59+0300

sağlik

bülent şakrak

kalp krizi

sessiz kalp krizi

stent

operasyon

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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın hiçbir şikayeti olmamasına rağmen yaptırdığı sanal anjiyoda kalp damarlarındaki kritik tıkanma ortaya çıktı. Gerçek anjiyoda Şakrak'ın kalp damarında yüzde 90'ın üzerinde bir tıkanıklık olduğu belirlenince ünlü isim acil operasyona girdi. Stent takılan Şakrak, "Ben bunu oturup bekletsem, biliyorum ki ben iki aya kendime kalp krizi geçirtirim zaten. Onunla ben yaşamam. Ertesi gün harekete geçtik ve ertesi gün itibarıyla bu meseleyi çözdük” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.Tesadüfen yaptırdığı check-up'ta ortaya çıktıKız arkadaşının rutin kontrolü için hastaneye giden ünlü oyuncu bu sırada check-up yaptırdı. İlk tetkiklerinde herhangi bir sorun çıkmayan Şakrak’ın, sanal anjiyo ve ardından yapılan gerçek anjiyo sonucunda kalp damarında yüzde 90’ın üzerinde tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Başarılı geçen müdahalenin ardından ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Hiçbir şikayetim yoktuBülent Şakrak, hastaneye gidiş sürecinin tamamen rastlantı olduğunu söyledi. Kız arkadaşının kontrolü için hastanede bulunduklarını dile getiren oyuncu, kendisinde hiçbir şikayet olmadığını belirtirken, check-up kapsamında yapılması gereken tüm tetkiklerden geçtiğini, efor testinde 12 dakika koştuğunu, EKG ve ekokardiyografi dahil ilk kontrollerde herhangi bir problem görülmediğini ifade etti.Bekletsem kalp krizi geçirtirimAma sanal anjiyoda kalp damarında yüzde 70’in üzerinde tıkanıklık tespit edildiğini, yapılan gerçek anjiyoda ise bu oranın yüzde 90’ın üzerine çıktığı görüldüğünü anlatan Şakrak, acil operasyona alındı. Şakrak yaşadıklarını ise şöyle anlattı; “Ben bunu oturup bekletsem, biliyorum ki ben iki aya kendime kalp krizi geçirtirim zaten. Onunla ben yaşamam. Ertesi gün harekete geçtik ve ertesi gün itibarıyla bu meseleyi çözdük. Artık stentliyim ama iyiyim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kizilcik-serbeti-dizisi-oyuncusu-ece-irtemin-cenaze-programi-belli-oldu-1106536996.html

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bülent şakrak, kalp krizi, sessiz kalp krizi, stent, operasyon