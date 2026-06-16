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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/ukrayna-ordusundan-yaklasik-480-bin-asker-firar-etti-1106557842.html
‘Ukrayna ordusundan yaklaşık 480 bin asker firar etti’
‘Ukrayna ordusundan yaklaşık 480 bin asker firar etti’
Sputnik Türkiye
Rus güvenlik birimlerine göre, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 480 bin Ukrayna askeri ordudan firar etti; bunlardan 161 bin 500'ü silahlarıyla birlikte... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T22:44+0300
2026-06-16T22:44+0300
dünya
ukrayna silahlı kuvvetleri
firar
ukrayna
cephe
vladimir putin
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
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Rus güvenlik birimlerine göre, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 480 bin Ukrayna askeri ordudan firar etti; bunlardan 161 bin 500'ü silahlarıyla birlikte mevzilerini terk ettikleri için aranan firariler listesinde yer alıyor.Rus güvenlik yapılarına yakın bir kaynak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden firar eden askerlerin sayısının yaklaşık 480 bine ulaştığını belirtti. Kaynak, verilerin Ukrayna tarafındaki açık kaynaklı istatistiklere dayandığını söyledi.Sputnik’e konuşan kaynak, “Ukrayna kaynakları, firari sayısına ilişkin istatistikler yayınladı. 2025 yılı sonu itibarıyla, mevzilerini silahlarıyla birlikte terk ettikleri için haklarında soruşturma açılan ve aranan 161 bin 500 kişi bulunuyor; toplamda ise yaklaşık 480 bin asker Ukrayna ordusundan kaçmış durumda” dedi.Kaynak, bu rakamlara, cephede öldürülen bazı Ukrayna askerlerinin de dahil edilmiş olabileceğini, özellikle “kayıp” statüsündeki askerlerin bir bölümünün resmi kayıtlarda firari olarak göründüğünü ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kısa süre önce Sankt-Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’da firar nedeniyle yaklaşık 200 bin soruşturma açıldığını ve her ay Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarından yaklaşık 20 bin askerin kaçtığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1106542303.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, firar, ukrayna, cephe, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
ukrayna silahlı kuvvetleri, firar, ukrayna, cephe, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief)

‘Ukrayna ordusundan yaklaşık 480 bin asker firar etti’

22:44 16.06.2026
© Fotoğraf: Joint Forces OperationUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Fotoğraf: Joint Forces Operation
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Rus güvenlik birimlerine göre, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 480 bin Ukrayna askeri ordudan firar etti; bunlardan 161 bin 500'ü silahlarıyla birlikte mevzilerini terk ettikleri için aranan firariler listesinde yer alıyor.
Rus güvenlik yapılarına yakın bir kaynak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden firar eden askerlerin sayısının yaklaşık 480 bine ulaştığını belirtti. Kaynak, verilerin Ukrayna tarafındaki açık kaynaklı istatistiklere dayandığını söyledi.
Sputnik’e konuşan kaynak, “Ukrayna kaynakları, firari sayısına ilişkin istatistikler yayınladı. 2025 yılı sonu itibarıyla, mevzilerini silahlarıyla birlikte terk ettikleri için haklarında soruşturma açılan ve aranan 161 bin 500 kişi bulunuyor; toplamda ise yaklaşık 480 bin asker Ukrayna ordusundan kaçmış durumda” dedi.
Kaynak, bu rakamlara, cephede öldürülen bazı Ukrayna askerlerinin de dahil edilmiş olabileceğini, özellikle “kayıp” statüsündeki askerlerin bir bölümünün resmi kayıtlarda firari olarak göründüğünü ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kısa süre önce Sankt-Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’da firar nedeniyle yaklaşık 200 bin soruşturma açıldığını ve her ay Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarından yaklaşık 20 bin askerin kaçtığını belirtmişti.
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