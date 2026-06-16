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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1106542303.html
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin özel askeri harekatın devam ettiği Donbass'ta bir yerleşiminin kontrolünü daha ele geçirdiklerini belirtti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:56+0300
2026-06-16T13:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’Merkez Askeri Grubu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Novıy Donbass yerleşiminde kontrol sağladı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında tankların da bulunduğu 18 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesisleri ile fırlatma noktalarını, ayrıca 153 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 12 adet güdümlü hava bombası, 2 adet Flamingo seyir füzesi 491 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kremlin-zelenskiy-ciddice-konusmaya-hazirsa-moskovaya-her-zaman-bekleriz-1106540774.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

12:56 16.06.2026 (güncellendi: 13:03 16.06.2026)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin özel askeri harekatın devam ettiği Donbass'ta bir yerleşiminin kontrolünü daha ele geçirdiklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’Merkez Askeri Grubu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Novıy Donbass yerleşiminde kontrol sağladı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında tankların da bulunduğu 18 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesisleri ile fırlatma noktalarını, ayrıca 153 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 12 adet güdümlü hava bombası, 2 adet Flamingo seyir füzesi 491 uçak tipi İHA önledi.
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