https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1106542303.html

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin özel askeri harekatın devam ettiği Donbass'ta bir yerleşiminin kontrolünü daha ele geçirdiklerini belirtti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T12:56+0300

2026-06-16T12:56+0300

2026-06-16T13:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’Merkez Askeri Grubu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Novıy Donbass yerleşiminde kontrol sağladı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında tankların da bulunduğu 18 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesisleri ile fırlatma noktalarını, ayrıca 153 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 12 adet güdümlü hava bombası, 2 adet Flamingo seyir füzesi 491 uçak tipi İHA önledi.

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat