https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/trump-hizbullah-ile-suriye-ilgilensin-israilden-daha-iyi-is-cikarirlar-iran-nukleer-isterse-kiyamet-1106541947.html
Trump'tan Katar'a ilginç övgü, İran'a: Nükleer isterlerse kıyamet kopar
Trump'tan Katar'a ilginç övgü, İran'a: Nükleer isterlerse kıyamet kopar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile G7 Zirvesi marjında yaptığı ikili görüşmede İran konusunda mesajlar verirken Katar'a övgülerde bulundu. Detaylar haberde...
2026-06-16T12:57+0300
2026-06-16T12:57+0300
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Trump, İran’ın nükleer silah edinme veya üretme fırsatına asla sahip olmayacağını vurgulayarak şöyle dedi:“İran nükleer silah elde etmeye kalkarsa, İran’da kıyamet kopacak.”Trump, rejim değişikliği konusundaki görüşünü de açıkça belirtti:“Rejim değişikliğine inanmıyorum. Rejim değişikliği yıllar alır ama bakın…”ABD Başkanı, Lübnan'da olanlarla ilgili ise "Bırakın Hizbullah ile Suriye ilgilensin, İsrail'den çok daha iyi iş çıkarırlar dedim" ifadelerini kullandı. Katar'a ilginç övgüBaşkan Trump, Katar’a yönelik ise ilginç bir övgüde bulundu:Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. Toplantı, Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin yan toplantısı olarak gerçekleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kremlin-zelenskiy-ciddice-konusmaya-hazirsa-moskovaya-her-zaman-bekleriz-1106540774.html
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donald trump, ortadoğu, haberler, marco rubio, katar, i̇ran
donald trump, ortadoğu, haberler, marco rubio, katar, i̇ran
Trump'tan Katar'a ilginç övgü, İran'a: Nükleer isterlerse kıyamet kopar
12:57 16.06.2026 (güncellendi: 13:19 16.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile G7 Zirvesi marjında yaptığı ikili görüşmede Katar'a ilginç bir övgüde bulunurken İran konusunda "nükleer isterlerse kıyamet kopar" dedi.
Trump, İran’ın nükleer silah edinme veya üretme fırsatına asla sahip olmayacağını vurgulayarak şöyle dedi:
“İran nükleer silah elde etmeye kalkarsa, İran’da kıyamet kopacak.”
Trump, rejim değişikliği konusundaki görüşünü de açıkça belirtti:
“Rejim değişikliğine inanmıyorum. Rejim değişikliği yıllar alır ama bakın…”
ABD Başkanı, Lübnan'da olanlarla ilgili ise "Bırakın Hizbullah ile Suriye ilgilensin, İsrail'den çok daha iyi iş çıkarırlar dedim" ifadelerini kullandı.
Başkan Trump, Katar’a yönelik ise ilginç bir övgüde bulundu:
“Siz İran’a yaya olarak ulaşabilecek mesafedeydiniz, cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum.”
Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. Toplantı, Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin yan toplantısı olarak gerçekleşiyor.