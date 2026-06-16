https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/trump-hizbullah-ile-suriye-ilgilensin-israilden-daha-iyi-is-cikarirlar-iran-nukleer-isterse-kiyamet-1106541947.html

Trump'tan Katar'a ilginç övgü, İran'a: Nükleer isterlerse kıyamet kopar

Trump'tan Katar'a ilginç övgü, İran'a: Nükleer isterlerse kıyamet kopar

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile G7 Zirvesi marjında yaptığı ikili görüşmede İran konusunda mesajlar verirken Katar'a övgülerde bulundu. Detaylar haberde...

2026-06-16T12:57+0300

2026-06-16T12:57+0300

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Trump, İran’ın nükleer silah edinme veya üretme fırsatına asla sahip olmayacağını vurgulayarak şöyle dedi:“İran nükleer silah elde etmeye kalkarsa, İran’da kıyamet kopacak.”Trump, rejim değişikliği konusundaki görüşünü de açıkça belirtti:“Rejim değişikliğine inanmıyorum. Rejim değişikliği yıllar alır ama bakın…”ABD Başkanı, Lübnan'da olanlarla ilgili ise "Bırakın Hizbullah ile Suriye ilgilensin, İsrail'den çok daha iyi iş çıkarırlar dedim" ifadelerini kullandı. Katar'a ilginç övgüBaşkan Trump, Katar’a yönelik ise ilginç bir övgüde bulundu:Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. Toplantı, Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin yan toplantısı olarak gerçekleşiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kremlin-zelenskiy-ciddice-konusmaya-hazirsa-moskovaya-her-zaman-bekleriz-1106540774.html

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