https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kremlin-zelenskiy-ciddice-konusmaya-hazirsa-moskovaya-her-zaman-bekleriz-1106540774.html

Kremlin: Zelenskiy ciddice konuşmaya hazırsa, Moskova'ya her zaman bekleriz

Kremlin: Zelenskiy ciddice konuşmaya hazırsa, Moskova'ya her zaman bekleriz

Sputnik Türkiye

Zelenskiy'in Putin'le görüşmek istediğine dair açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Sözcü Peskov, Zelenskiy'i bir kez daha Moskova'ya davet etti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T12:46+0300

2026-06-16T12:46+0300

2026-06-16T12:46+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in G7 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek istediğini söylemesini değerlendirdi.Peskov, "Eğer Zelenskiy sorumluluk bilinciyle ve ciddice konuşmaya hazırsa, her zaman Moskova'ya gelebilir, onu kabul ederiz" ifadelerini kullandı.Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Putin'in G7 Zirvesi'ne katılması için Zelenskiy'den bir davet gelmedi🔴Şu anda Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı bulunmuyor🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin tarihi henüz netleşmedi🔴Bu ziyaret, cuma günü ABD-İran anlaşmasının imzalanmasının ardından gerçekleşebilir🔴Putin, 17-19 Haziran'da Kazan'da yapılacak Rusya-ASEAN Zirvesi'ne hazırlanıyor🔴Devlet Başkanı, zirve marjında 'ikili görüşme maratonu' gerçekleştirecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abnin-rusya-iddialari-cini-kizdirdi-1106536134.html

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