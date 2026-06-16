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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kremlin-zelenskiy-ciddice-konusmaya-hazirsa-moskovaya-her-zaman-bekleriz-1106540774.html
Kremlin: Zelenskiy ciddice konuşmaya hazırsa, Moskova'ya her zaman bekleriz
Kremlin: Zelenskiy ciddice konuşmaya hazırsa, Moskova'ya her zaman bekleriz
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in Putin'le görüşmek istediğine dair açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Sözcü Peskov, Zelenskiy'i bir kez daha Moskova'ya davet etti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:46+0300
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kiev
kremlin
dmitriy peskov
vladimir zelenskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in G7 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek istediğini söylemesini değerlendirdi.Peskov, "Eğer Zelenskiy sorumluluk bilinciyle ve ciddice konuşmaya hazırsa, her zaman Moskova'ya gelebilir, onu kabul ederiz" ifadelerini kullandı.Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Putin'in G7 Zirvesi'ne katılması için Zelenskiy'den bir davet gelmedi🔴Şu anda Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı bulunmuyor🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin tarihi henüz netleşmedi🔴Bu ziyaret, cuma günü ABD-İran anlaşmasının imzalanmasının ardından gerçekleşebilir🔴Putin, 17-19 Haziran'da Kazan'da yapılacak Rusya-ASEAN Zirvesi'ne hazırlanıyor🔴Devlet Başkanı, zirve marjında 'ikili görüşme maratonu' gerçekleştirecek
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moskova, kiev, kremlin, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, vladimir putin
moskova, kiev, kremlin, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, vladimir putin

Kremlin: Zelenskiy ciddice konuşmaya hazırsa, Moskova'ya her zaman bekleriz

12:46 16.06.2026
© Sputnik / Sergey Guneevkremlin
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
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Zelenskiy'in Putin'le görüşmek istediğine dair açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Sözcü Peskov, Zelenskiy'i bir kez daha Moskova'ya davet etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in G7 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek istediğini söylemesini değerlendirdi.

Peskov, "Eğer Zelenskiy sorumluluk bilinciyle ve ciddice konuşmaya hazırsa, her zaman Moskova'ya gelebilir, onu kabul ederiz" ifadelerini kullandı.

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

🔴Putin'in G7 Zirvesi'ne katılması için Zelenskiy'den bir davet gelmedi

🔴Şu anda Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı bulunmuyor

🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin tarihi henüz netleşmedi

🔴Bu ziyaret, cuma günü ABD-İran anlaşmasının imzalanmasının ardından gerçekleşebilir

🔴Putin, 17-19 Haziran'da Kazan'da yapılacak Rusya-ASEAN Zirvesi'ne hazırlanıyor

🔴Devlet Başkanı, zirve marjında 'ikili görüşme maratonu' gerçekleştirecek
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