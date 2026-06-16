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Trump, Fransa'yı yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit etmişti: 'Trump ile 'saygılı ama kararlı bir şekilde' görüşeceğim'
Trump, Fransa'yı yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit etmişti: 'Trump ile 'saygılı ama kararlı bir şekilde' görüşeceğim'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından taviz... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T05:02+0300
2026-06-16T05:02+0300
2026-06-16T05:02+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'nın şarap ve şampanyasına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından dijital hizmetler vergisinden geri adım atmayacağını söyledi.Macron, TF1'e verdiği röportajda olası tavizlerle ilgili soruya "Hayır, çünkü işler böyle yürümüyor" yanıtını vererek, konuyu Trump ile 'saygılı ama kararlı bir şekilde' görüşeceğini söyledi.Trump, daha önce New York Post'a verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/trump-abdnin-irana-300-milyon-dolar-odedigi-haberi-demokratlar-tarafindan-uydurulmus-sahte-bir-1106525631.html
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fransa, abd, gümrük vergisi
fransa, abd, gümrük vergisi
Trump, Fransa'yı yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit etmişti: 'Trump ile 'saygılı ama kararlı bir şekilde' görüşeceğim'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından taviz vermeyeceğini ve Trump ile 'saygılı ve kararlı şekilde' görüşeceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'nın şarap ve şampanyasına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından dijital hizmetler vergisinden geri adım atmayacağını söyledi.
Macron, TF1'e verdiği röportajda olası tavizlerle ilgili soruya "Hayır, çünkü işler böyle yürümüyor" yanıtını vererek, konuyu Trump ile 'saygılı ama kararlı bir şekilde' görüşeceğini söyledi.
Trump, daha önce New York Post'a verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:
Macron'dan Amerikan şirketlerinden vergi almamasını istedim ve eğer alırlarsa, Fransa'dan gelen tüm şampanyalara ve şaraplara yüzde 100 gümrük vergisi uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak. Macron'un yapması gereken tek şey satış vergisini kaldırmak, o zaman bu tür bir baskı altında kalmaz