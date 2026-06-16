https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/trump-fransayi-yuzde-100-gumruk-vergisiyle-tehdit-etmisti-trump-ile-saygili-ama-kararli-bir-sekilde-1106525762.html

Trump, Fransa'yı yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit etmişti: 'Trump ile 'saygılı ama kararlı bir şekilde' görüşeceğim'

Trump, Fransa'yı yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit etmişti: 'Trump ile 'saygılı ama kararlı bir şekilde' görüşeceğim'

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından taviz... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T05:02+0300

2026-06-16T05:02+0300

2026-06-16T05:02+0300

dünya

fransa

abd

gümrük vergisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184382_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1d90fe4d6b6a01652f4b42af8debbda7.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'nın şarap ve şampanyasına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından dijital hizmetler vergisinden geri adım atmayacağını söyledi.Macron, TF1'e verdiği röportajda olası tavizlerle ilgili soruya "Hayır, çünkü işler böyle yürümüyor" yanıtını vererek, konuyu Trump ile 'saygılı ama kararlı bir şekilde' görüşeceğini söyledi.Trump, daha önce New York Post'a verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/trump-abdnin-irana-300-milyon-dolar-odedigi-haberi-demokratlar-tarafindan-uydurulmus-sahte-bir-1106525631.html

fransa

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, abd, gümrük vergisi