https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/trump-abdnin-irana-300-milyon-dolar-odedigi-haberi-demokratlar-tarafindan-uydurulmus-sahte-bir-1106525631.html

Trump: ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi, Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir

Trump: ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi, Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirterek bunun mutabakatın temel unsuru olduğunu söyledi. Trump ayrıca... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T04:39+0300

2026-06-16T04:39+0300

2026-06-16T04:39+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran mutabakatı hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini yazdı. Ayrıca Trump, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, söz konusu haberlerin ABD'deki Demokrat isimler tarafından ortaya atıldığını iddia etti.Yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:Fransa’da düzenlenecek G7 Zirvesi’ne katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine ulaşan Trump, orada daha önce İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini söylemişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/pezeskiyan-nihai-bir-anlasma-henuz-sekillenmemistir-1106525483.html

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