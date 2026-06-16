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Trump: ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi, Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir
Trump: ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi, Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirterek bunun mutabakatın temel unsuru olduğunu söyledi. Trump ayrıca... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T04:39+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran mutabakatı hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini yazdı. Ayrıca Trump, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, söz konusu haberlerin ABD'deki Demokrat isimler tarafından ortaya atıldığını iddia etti.Yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:Fransa’da düzenlenecek G7 Zirvesi’ne katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine ulaşan Trump, orada daha önce İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini söylemişti:
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abd, donald trump, i̇ran
abd, donald trump, i̇ran

Trump: ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi, Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir

04:39 16.06.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirterek bunun mutabakatın temel unsuru olduğunu söyledi. Trump ayrıca, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediğine yönelik iddiaları yalanlayarak söz konusu haberlerin Demokratlar tarafından ortaya atılan 'sahte haberler' olduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran mutabakatı hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini yazdı.
Ayrıca Trump, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, söz konusu haberlerin ABD'deki Demokrat isimler tarafından ortaya atıldığını iddia etti.
Yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
İran, asla nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardı! Ayrıca, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi de Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir!
Fransa’da düzenlenecek G7 Zirvesi’ne katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine ulaşan Trump, orada daha önce İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini söylemişti:
Asıl mesele buydu çünkü muhtemelen olsaydı kullanırlardı. Obama'nın imzaladığı anlaşmayı feshetmem çok önemliydi çünkü bu, nükleer silaha giden bir yoldu. ABD için korkunç bir anlaşmaydı.
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
DÜNYA
Pezeşkiyan: Nihai bir anlaşma henüz şekillenmemiştir
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