https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/pezeskiyan-nihai-bir-anlasma-henuz-sekillenmemistir-1106525483.html

Pezeşkiyan: Nihai bir anlaşma henüz şekillenmemiştir

Pezeşkiyan: Nihai bir anlaşma henüz şekillenmemiştir

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakatın savaşın sona erdirilmesi ve müzakerelerin başlaması açısından önemli bir adım olduğunu... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T03:45+0300

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran-ABD mutabakat zaptının savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu, ancak Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.Pezeşkiyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:İran hükümetinin, ABD ile nihai bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da halka hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Pezeşkiyan, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile hazırlanan mutabakatın oluşturulmasında önemli rol oynadığını söyledi:İran ve ABD, 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması planlanan mutabakat zaptının tamamlandığını doğruladı. İran tarafının belirttiği gibi, mutabakat zaptı Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri harekatın sona erdirilmesini öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakat zaptının fiilen imzalandığını doğruladı.İran, mutabakat zaptının ardından tarafların İran nükleer sorununu ve Tahran'a uygulanan ABD yaptırımlarını çözecek nihai bir anlaşma üzerinde müzakerelere başlayacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/vance-iran-ile-teknik-gorusmeler-yapacak-1106525357.html

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