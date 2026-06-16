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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/pezeskiyan-nihai-bir-anlasma-henuz-sekillenmemistir-1106525483.html
Pezeşkiyan: Nihai bir anlaşma henüz şekillenmemiştir
Pezeşkiyan: Nihai bir anlaşma henüz şekillenmemiştir
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakatın savaşın sona erdirilmesi ve müzakerelerin başlaması açısından önemli bir adım olduğunu... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran-ABD mutabakat zaptının savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu, ancak Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.Pezeşkiyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:İran hükümetinin, ABD ile nihai bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da halka hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Pezeşkiyan, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile hazırlanan mutabakatın oluşturulmasında önemli rol oynadığını söyledi:İran ve ABD, 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması planlanan mutabakat zaptının tamamlandığını doğruladı. İran tarafının belirttiği gibi, mutabakat zaptı Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri harekatın sona erdirilmesini öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakat zaptının fiilen imzalandığını doğruladı.İran, mutabakat zaptının ardından tarafların İran nükleer sorununu ve Tahran'a uygulanan ABD yaptırımlarını çözecek nihai bir anlaşma üzerinde müzakerelere başlayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/vance-iran-ile-teknik-gorusmeler-yapacak-1106525357.html
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ortadoğu, mücteba hamaney, donald trump, i̇ran, abd
ortadoğu, mücteba hamaney, donald trump, i̇ran, abd

Pezeşkiyan: Nihai bir anlaşma henüz şekillenmemiştir

03:45 16.06.2026 (güncellendi: 03:46 16.06.2026)
© Sputnik / Majid SaeediMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Majid Saeedi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakatın savaşın sona erdirilmesi ve müzakerelerin başlaması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, nihai anlaşmanın henüz şekillenmediğini ve Tahran'ın tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran-ABD mutabakat zaptının savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu, ancak Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.
Pezeşkiyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Varılan anlaşma, savaşı durdurmaya ve müzakerelere başlamaya yönelik önemli bir adımdır ve nihai bir anlaşma henüz şekillenmemiştir. İran Cumhuriyeti tüm seçeneklere hazırdır"

İran hükümetinin, ABD ile nihai bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da halka hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Pezeşkiyan, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile hazırlanan mutabakatın oluşturulmasında önemli rol oynadığını söyledi:
"Değerli Yüksek Liderin rehberliği, İran'ın ulusal çıkarlarını korumaya yönelik maddelerin dahil edilmesinde en büyük rolü oynadı ve bunun için kendisine minnettarız"
İran ve ABD, 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması planlanan mutabakat zaptının tamamlandığını doğruladı. İran tarafının belirttiği gibi, mutabakat zaptı Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri harekatın sona erdirilmesini öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakat zaptının fiilen imzalandığını doğruladı.
İran, mutabakat zaptının ardından tarafların İran nükleer sorununu ve Tahran'a uygulanan ABD yaptırımlarını çözecek nihai bir anlaşma üzerinde müzakerelere başlayacağını söyledi.
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
DÜNYA
'Vance, İran ile teknik görüşmeler yapacak'
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