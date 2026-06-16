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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-kupada-yeni-zelanda-ile-berabere-kalarak-ilk-puanini-aldi-2-2-1106527130.html
İran kupada Yeni Zelanda ile berabere kalarak ilk puanını aldı: 2-2
İran kupada Yeni Zelanda ile berabere kalarak ilk puanını aldı: 2-2
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T06:48+0300
2026-06-16T06:48+0300
spor
i̇ran
los angeles
yeni zelanda
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Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakayı 70 bin 108 kişi takip etti. Karşılaşmaya İran etkili başlasa da Yeni Zelanda ilk pozisyonda golü buldu. 7. dakikada Singh'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wood, kale sahası önüne hareketlenen Just'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.İran 22. dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta orta sahada kaptığı topla ilerleyen Taremi, ceza yayı üzerine gelip sert vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.32. dakikada İran beraberliği yakaladı. Yousefi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moghanlou'nun dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top Rezaeian'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.İkinci yarıya iki takım da dengeli başladı. Yeni Zelanda, rakip kalede etkili olduğu 54. dakikada golü buldu. Orta alanda topla buluşan Just, Wood ile verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.64. dakikada İran bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Rezaeian, ceza sahası içine hareketlenen Mohebi'ye ortaladı. Savunmanın arasından yükselen bu futbolcunun kafa vuruşunda top, yan direğe de çarpıp ağları havalandırdı: 2-2.Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.İran - Yeni Zelanda maçının hakemleri: Cesar Arturo Ramos, Alberto Morin, Marco Mendiola (Meksika)İran Milli Takımı: Beiranvand, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi (Dk. 46 Ghayedi), Nemati, Rezaeian, Ezatolahi, Mohebi, Ghoddos (Dk. 65 Hajisafi), Moghanlou (Dk. 53 Alipour), Taremi (Dk. 80 Hosseinzadeh)Yeni Zelanda Milli Takımı: Crocombe, Payne (Dk. 78 Elliot), Boxall, Cacace (Dk. 68 Old), Surman, Bell, Stamenic (Dk. 90+2 Bindon), Singh (Dk. 90+2 Randall), Just, McCowatt (Dk. 68 Thomas), WoodGoller: Dk. 7 ve Dk. 54 Just (Yeni Zelanda), Dk. 32 Rezaeian, Dk. 64 Mohebi (İran)Sarı kart: Dk. 89 Hajisafi (İran)
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i̇ran, los angeles, yeni zelanda, dünya kupası
i̇ran, los angeles, yeni zelanda, dünya kupası

İran kupada Yeni Zelanda ile berabere kalarak ilk puanını aldı: 2-2

06:48 16.06.2026
© AA / Tayfun Coşkunİran - Yeni Zelanda
İran - Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA / Tayfun Coşkun
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı.
Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakayı 70 bin 108 kişi takip etti. Karşılaşmaya İran etkili başlasa da Yeni Zelanda ilk pozisyonda golü buldu. 7. dakikada Singh'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wood, kale sahası önüne hareketlenen Just'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
© AA / Tayfun Coşkunİran - Yeni Zelanda
İran - Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
İran - Yeni Zelanda
© AA / Tayfun Coşkun
İran 22. dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta orta sahada kaptığı topla ilerleyen Taremi, ceza yayı üzerine gelip sert vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
© AA / Tayfun Coşkunİran - Yeni Zelanda
İran - Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
İran - Yeni Zelanda
© AA / Tayfun Coşkun
32. dakikada İran beraberliği yakaladı. Yousefi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moghanlou'nun dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top Rezaeian'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.
© AA / Tayfun Coşkunİran - Yeni Zelanda
İran - Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
İran - Yeni Zelanda
© AA / Tayfun Coşkun
İkinci yarıya iki takım da dengeli başladı. Yeni Zelanda, rakip kalede etkili olduğu 54. dakikada golü buldu. Orta alanda topla buluşan Just, Wood ile verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
© AA / Tayfun Coşkunİran - Yeni Zelanda
İran - Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
İran - Yeni Zelanda
© AA / Tayfun Coşkun
64. dakikada İran bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Rezaeian, ceza sahası içine hareketlenen Mohebi'ye ortaladı. Savunmanın arasından yükselen bu futbolcunun kafa vuruşunda top, yan direğe de çarpıp ağları havalandırdı: 2-2.
© AA / Tayfun Coşkunİran - Yeni Zelanda
İran - Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
İran - Yeni Zelanda
© AA / Tayfun Coşkun
Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
İran - Yeni Zelanda maçının hakemleri: Cesar Arturo Ramos, Alberto Morin, Marco Mendiola (Meksika)
İran Milli Takımı: Beiranvand, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi (Dk. 46 Ghayedi), Nemati, Rezaeian, Ezatolahi, Mohebi, Ghoddos (Dk. 65 Hajisafi), Moghanlou (Dk. 53 Alipour), Taremi (Dk. 80 Hosseinzadeh)
© AA / Tayfun Coşkunİran - Yeni Zelanda
İran - Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
İran - Yeni Zelanda
© AA / Tayfun Coşkun
Yeni Zelanda Milli Takımı: Crocombe, Payne (Dk. 78 Elliot), Boxall, Cacace (Dk. 68 Old), Surman, Bell, Stamenic (Dk. 90+2 Bindon), Singh (Dk. 90+2 Randall), Just, McCowatt (Dk. 68 Thomas), Wood
Goller: Dk. 7 ve Dk. 54 Just (Yeni Zelanda), Dk. 32 Rezaeian, Dk. 64 Mohebi (İran)
Sarı kart: Dk. 89 Hajisafi (İran)
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