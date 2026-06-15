https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesi-sorusturmasi-11-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1106522041.html

Silivri Belediyesi soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi

Silivri Belediyesi soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T20:31+0300

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türkiye

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Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 11 kişi, savcılık ifadelerinin ardından çeşitli suçlamalarla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Soruşturma kapsamında diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesine-sorusturma-belediye-baskani-bora-balcioglu-dahil-18-supheli-adliyede-1106504879.html

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bora balcıoğlu, türkiye, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik