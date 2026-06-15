https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesi-sorusturmasi-11-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1106522041.html
Silivri Belediyesi soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi
Silivri Belediyesi soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T20:31+0300
2026-06-15T20:31+0300
2026-06-15T20:31+0300
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silivri cumhuriyet başsavcılığı
silivri belediyesi
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 11 kişi, savcılık ifadelerinin ardından çeşitli suçlamalarla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Soruşturma kapsamında diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesine-sorusturma-belediye-baskani-bora-balcioglu-dahil-18-supheli-adliyede-1106504879.html
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bora balcıoğlu, türkiye, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
bora balcıoğlu, türkiye, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
Silivri Belediyesi soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi
Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 11 kişi, savcılık ifadelerinin ardından çeşitli suçlamalarla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Soruşturma kapsamında diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.