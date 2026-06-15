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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesi-sorusturmasi-11-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1106522041.html
Silivri Belediyesi soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi
Silivri Belediyesi soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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türkiye
silivri
silivri cumhuriyet başsavcılığı
silivri belediyesi
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 11 kişi, savcılık ifadelerinin ardından çeşitli suçlamalarla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Soruşturma kapsamında diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesine-sorusturma-belediye-baskani-bora-balcioglu-dahil-18-supheli-adliyede-1106504879.html
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bora balcıoğlu, türkiye, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
bora balcıoğlu, türkiye, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik

Silivri Belediyesi soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi

20:31 15.06.2026
© Bünyamin ÇelikSilivri Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında yakalanan 18 zanlı adliyede
Silivri Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında yakalanan 18 zanlı adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Bünyamin Çelik
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Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 11 kişi, savcılık ifadelerinin ardından çeşitli suçlamalarla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Soruşturma kapsamında diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
Silivri Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında yakalanan 18 zanlı adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
TÜRKİYE
Silivri Belediyesine soruşturma: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 şüpheli adliyede
10:08
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