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Sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşıyor: 2 bölgede sağanak etkili olacak
Sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşıyor: 2 bölgede sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları, Hatay hariç güney bölgelerde 38 derecelere kadar çıkıyor. Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T07:03+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran hava durumu tahminlerine göre kuzey bölgeleri bulutlu, güney bölgeleri güneşli. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları güney bölgelerde yükselirken Akdeniz sahillerinde sıcaklıklar yer yer 38 dereceleri geçecek. MARMARAAz bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşıyor: 2 bölgede sağanak etkili olacak

07:03 16.06.2026
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidinSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları, Hatay hariç güney bölgelerde 38 derecelere kadar çıkıyor. Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli'de yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran hava durumu tahminlerine göre kuzey bölgeleri bulutlu, güney bölgeleri güneşli.
Öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları güney bölgelerde yükselirken Akdeniz sahillerinde sıcaklıklar yer yer 38 dereceleri geçecek.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 34°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 31°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 30°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 30°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 35°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 34°C - Az bulutlu
Manisa - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 32°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 29°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 31°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 29°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 30°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 32°C - Az bulutlu
Kastamonu - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 29°C - Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Samsun - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 31°C - Parçalı bulutlu
Van - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
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