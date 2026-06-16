Sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşıyor: 2 bölgede sağanak etkili olacak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları, Hatay hariç güney bölgelerde 38 derecelere kadar çıkıyor. Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli'de yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran hava durumu tahminlerine göre kuzey bölgeleri bulutlu, güney bölgeleri güneşli.
Öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları güney bölgelerde yükselirken Akdeniz sahillerinde sıcaklıklar yer yer 38 dereceleri geçecek.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 34°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 31°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 30°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 30°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 35°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 34°C - Az bulutlu
Manisa - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 32°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 29°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 31°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 32°C - Az bulutlu
Kastamonu - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 29°C - Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Samsun - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 31°C - Parçalı bulutlu
Van - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa - 37°C - Parçalı ve az bulutlu