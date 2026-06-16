https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/sicakliklar-40-derecelere-yaklasiyor-2-bolgede-saganak-etkili-olacak-1106527517.html

Sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşıyor: 2 bölgede sağanak etkili olacak

Sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşıyor: 2 bölgede sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları, Hatay hariç güney bölgelerde 38 derecelere kadar çıkıyor. Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T07:03+0300

2026-06-16T07:03+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran hava durumu tahminlerine göre kuzey bölgeleri bulutlu, güney bölgeleri güneşli. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları güney bölgelerde yükselirken Akdeniz sahillerinde sıcaklıklar yer yer 38 dereceleri geçecek. MARMARAAz bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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