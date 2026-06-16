https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/rusyadan-yaptirim-misillemesi-103-kanadaliya-ulkeye-giris-yasagi-1106557554.html
Rusya'dan yaptırım misillemesi: 103 Kanadalıya ülkeye giriş yasağı
Rusya'dan yaptırım misillemesi: 103 Kanadalıya ülkeye giriş yasağı
Sputnik Türkiye
Rusya, Kanada'nın son yaptırımlarına yanıt olarak aralarında Kanadalı parlamenterlerin de bulunduğu 103 kişinin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T22:20+0300
2026-06-16T22:20+0300
2026-06-16T22:20+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Kanada Başbakanı Mark Carney hükümetinin, selefi Justin Trudeau döneminden kalma "Rusya karşıtı" politikaları sürdürdüğü, ayrıca Kiev rejimine mali, manevi ve askeri-teknik destek vermeye devam ettiği belirtildi.Açıklamada bu tutuma karşılık olarak; başta Kanada Parlamentosunda olmak üzere Rusya'nın anayasal düzenini ve dış politikasını karalama faaliyetlerinde bulunan, ayrıca egemen Rus devlet varlıklarına yasa dışı biçimde el konulmasını savunan 103 Kanada vatandaşının ülke topraklarına girişinin kalıcı olarak yasaklandığı kaydedildi.Batılı ülkelerin "Rusya karşıtı" faaliyetlere doğrudan katılan vatandaşlarına yönelik giriş yasaklarını genişletme uygulamasının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Ottawa yönetiminin Kiev rejimini terör eylemlerine teşvik eden adımlarına karşı da gereken yanıtın verileceği ifade edildi.Rusya'nın Kanada halkına duyduğu geleneksel saygının altı çizilirken, "Ancak mevcut siyasi elitin, Rusya’nın hak ve çıkarlarını yok sayarak ikili ilişkileri sebepsiz ve sistematik biçimde kökünden yıkan düşmanca çizgisini kesinlikle kabul etmiyoruz" denildi.Kanada yönetimi kısa bir süre önce Moskova ve St. Petersburg borsalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kurum, 121 yük gemisi ve aralarında siyaset bilimci Aleksey Çadayev ile İHA sistemleri komutanı Yuriy Vaganov’un da yer aldığı 7 kişiyi yaptırım listesine dahil etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bati-basini-abd-ve-kanadada-ayrilikci-hareketler-guc-kazaniyor-1106483711.html
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rusya dışişleri bakanlığı, yaptırım, kanada, rusya, kiev, ottawa, justin trudeau, borsa, moskova, st. petersburg, mark carney
rusya dışişleri bakanlığı, yaptırım, kanada, rusya, kiev, ottawa, justin trudeau, borsa, moskova, st. petersburg, mark carney
Rusya'dan yaptırım misillemesi: 103 Kanadalıya ülkeye giriş yasağı
Rusya, Kanada'nın son yaptırımlarına yanıt olarak aralarında Kanadalı parlamenterlerin de bulunduğu 103 kişinin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Kanada Başbakanı Mark Carney hükümetinin, selefi Justin Trudeau döneminden kalma "Rusya karşıtı" politikaları sürdürdüğü, ayrıca Kiev rejimine mali, manevi ve askeri-teknik destek vermeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada bu tutuma karşılık olarak; başta Kanada Parlamentosunda olmak üzere Rusya'nın anayasal düzenini ve dış politikasını karalama faaliyetlerinde bulunan, ayrıca egemen Rus devlet varlıklarına yasa dışı biçimde el konulmasını savunan 103 Kanada vatandaşının ülke topraklarına girişinin kalıcı olarak yasaklandığı kaydedildi.
Batılı ülkelerin "Rusya karşıtı" faaliyetlere doğrudan katılan vatandaşlarına yönelik giriş yasaklarını genişletme uygulamasının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Ottawa yönetiminin Kiev rejimini terör eylemlerine teşvik eden adımlarına karşı da gereken yanıtın verileceği ifade edildi.
Rusya'nın Kanada halkına duyduğu geleneksel saygının altı çizilirken, "Ancak mevcut siyasi elitin, Rusya’nın hak ve çıkarlarını yok sayarak ikili ilişkileri sebepsiz ve sistematik biçimde kökünden yıkan düşmanca çizgisini kesinlikle kabul etmiyoruz" denildi.
Kanada yönetimi kısa bir süre önce Moskova ve St. Petersburg borsalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kurum, 121 yük gemisi ve aralarında siyaset bilimci Aleksey Çadayev ile İHA sistemleri komutanı Yuriy Vaganov’un da yer aldığı 7 kişiyi yaptırım listesine dahil etmişti.