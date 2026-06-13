https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bati-basini-abd-ve-kanadada-ayrilikci-hareketler-guc-kazaniyor-1106483711.html
Batı basını: ABD ve Kanada'da ayrılıkçı hareketler güç kazanıyor
Batı basını: ABD ve Kanada'da ayrılıkçı hareketler güç kazanıyor
Sputnik Türkiye
New York Times gazetesi, ABD ve Kanada'da federal yapıdan kopma ve eyalet sınırlarını yeniden çizme girişimlerinin giderek daha fazla destek bulduğunu yazdı... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T23:59+0300
2026-06-13T23:59+0300
2026-06-13T23:59+0300
dünya
abd
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ayrılıkçı eğilimler
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teksas
kaliforniya
alberta
referandum
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New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, ABD ve Kanada'daki siyasi kutuplaşmalar, merkezi yönetimden ayrılma veya mevcut sınırları değiştirme fikirlerini yeniden alevlendirdi.Haberde her iki ülkede de ayrılıkçı hareketlerin ivme kazandığı belirtilirken, bu durum şu ifadelerle özetlendi:En dikkat çeken plan: KaskadyaGazetenin dikkat çektiği girişimlerin başında "Kaskadya" projesi geliyor. Bu plan; ABD'nin Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletini birleştirerek yeni ve bağımsız bir ülke kurmayı öngörüyor. Kaskadya hareketinin organizatörlerinden Andrew Engelson, 2028 yılında Washington ve Oregon'da ayrılık konusunu referanduma taşımak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.Öte yandan Teksas, Kaliforniya ve New Mexico gibi eyaletlerde de benzer ayrılıkçı planların veya sınır değiştirme hareketlerinin varlığına dikkat çekildi.Kanada'da referandum hazırlığıAyrılık rüzgarı bölgesel olarak Kanada siyasetinde de etkisini gösteriyor. Kanada'nın Alberta Eyaleti Başbakanı Danielle Smith'in kısa süre önce yaptığı bir açıklama da NYT'nin haberinde hatırlatıldı. Smith, ekim ayında yapılması planlanan bir referandumla halka "Alberta eyaletinin Kanada'dan ayrılmasını isteyip istemediklerini" soracaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/abd-baskani-trump-duyurdu-iran-ile-anlasmanin-imzalanmasi-yarin-planlaniyor-ve-sonrasinda-hurmuz-1106482760.html
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abd, kanada, ayrılıkçı eğilimler, oregon, washington, teksas, kaliforniya, alberta, referandum, new york times
abd, kanada, ayrılıkçı eğilimler, oregon, washington, teksas, kaliforniya, alberta, referandum, new york times
Batı basını: ABD ve Kanada'da ayrılıkçı hareketler güç kazanıyor
New York Times gazetesi, ABD ve Kanada'da federal yapıdan kopma ve eyalet sınırlarını yeniden çizme girişimlerinin giderek daha fazla destek bulduğunu yazdı. Haberde, özellikle ‘Kaskadya’ adıyla yeni bir bağımsız ülke kurma fikrinin öne çıktığı vurgulandı.
New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, ABD ve Kanada'daki siyasi kutuplaşmalar, merkezi yönetimden ayrılma veya mevcut sınırları değiştirme fikirlerini yeniden alevlendirdi.
Haberde her iki ülkede de ayrılıkçı hareketlerin ivme kazandığı belirtilirken, bu durum şu ifadelerle özetlendi:
Diyalog ihtimalinin dahi zayıf göründüğü bir dönemde, benzer düşüncelere sahip bölgelerin bir araya gelmek için sınırları yeniden çizme veya ülkeden tamamen ayrılma arayışları hızlanıyor.
En dikkat çeken plan: Kaskadya
Gazetenin dikkat çektiği girişimlerin başında "Kaskadya" projesi geliyor. Bu plan; ABD'nin Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletini birleştirerek yeni ve bağımsız bir ülke kurmayı öngörüyor. Kaskadya hareketinin organizatörlerinden Andrew Engelson, 2028 yılında Washington ve Oregon'da ayrılık konusunu referanduma taşımak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.
Öte yandan Teksas, Kaliforniya ve New Mexico gibi eyaletlerde de benzer ayrılıkçı planların veya sınır değiştirme hareketlerinin varlığına dikkat çekildi.
Kanada'da referandum hazırlığı
Ayrılık rüzgarı bölgesel olarak Kanada siyasetinde de etkisini gösteriyor. Kanada'nın Alberta Eyaleti Başbakanı Danielle Smith'in kısa süre önce yaptığı bir açıklama da NYT'nin haberinde hatırlatıldı. Smith, ekim ayında yapılması planlanan bir referandumla halka "Alberta eyaletinin Kanada'dan ayrılmasını isteyip istemediklerini" soracaklarını duyurmuştu.