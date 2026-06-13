https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bati-basini-abd-ve-kanadada-ayrilikci-hareketler-guc-kazaniyor-1106483711.html

Batı basını: ABD ve Kanada'da ayrılıkçı hareketler güç kazanıyor

Batı basını: ABD ve Kanada'da ayrılıkçı hareketler güç kazanıyor

Sputnik Türkiye

New York Times gazetesi, ABD ve Kanada'da federal yapıdan kopma ve eyalet sınırlarını yeniden çizme girişimlerinin giderek daha fazla destek bulduğunu yazdı... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T23:59+0300

2026-06-13T23:59+0300

2026-06-13T23:59+0300

dünya

abd

kanada

ayrılıkçı eğilimler

oregon

washington

teksas

kaliforniya

alberta

referandum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103662984_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c18fdbe26bd0e08e6caa61c5fe1c960b.jpg

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, ABD ve Kanada'daki siyasi kutuplaşmalar, merkezi yönetimden ayrılma veya mevcut sınırları değiştirme fikirlerini yeniden alevlendirdi.Haberde her iki ülkede de ayrılıkçı hareketlerin ivme kazandığı belirtilirken, bu durum şu ifadelerle özetlendi:En dikkat çeken plan: KaskadyaGazetenin dikkat çektiği girişimlerin başında "Kaskadya" projesi geliyor. Bu plan; ABD'nin Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletini birleştirerek yeni ve bağımsız bir ülke kurmayı öngörüyor. Kaskadya hareketinin organizatörlerinden Andrew Engelson, 2028 yılında Washington ve Oregon'da ayrılık konusunu referanduma taşımak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.Öte yandan Teksas, Kaliforniya ve New Mexico gibi eyaletlerde de benzer ayrılıkçı planların veya sınır değiştirme hareketlerinin varlığına dikkat çekildi.Kanada'da referandum hazırlığıAyrılık rüzgarı bölgesel olarak Kanada siyasetinde de etkisini gösteriyor. Kanada'nın Alberta Eyaleti Başbakanı Danielle Smith'in kısa süre önce yaptığı bir açıklama da NYT'nin haberinde hatırlatıldı. Smith, ekim ayında yapılması planlanan bir referandumla halka "Alberta eyaletinin Kanada'dan ayrılmasını isteyip istemediklerini" soracaklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/abd-baskani-trump-duyurdu-iran-ile-anlasmanin-imzalanmasi-yarin-planlaniyor-ve-sonrasinda-hurmuz-1106482760.html

kanada

oregon

washington

teksas

kaliforniya

alberta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kanada, ayrılıkçı eğilimler, oregon, washington, teksas, kaliforniya, alberta, referandum, new york times