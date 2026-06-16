https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/rusyada-parlamento-secimlerinin-tarihi-belli-oldu-1106538323.html
Rusya'da parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu
Rusya'da parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’na seçimlerin 20 Eylül 2026 tarihinde yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:00+0300
2026-06-16T12:00+0300
2026-06-16T11:59+0300
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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vladimir putin
ella pamfilova
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle yeni dönem Devlet Duması seçimlerinin tarihi 20 Eylül olarak netleşti.Kararın ardından Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Ella Pamfilova, seçim hazırlıklarının resmen başladığını duyurdu.Pamfilova, seçmen beklentileri doğrultusunda 2026 yılı genel seçimlerinin üç güne yayılabileceğini belirtti. Ülke genelinde farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla seçim kampanyası yürütülecek ve toplamda 20 bin 700’den fazla milletvekili için sandığa gidilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abnin-rusya-iddialari-cini-kizdirdi-1106536134.html
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rusya, rusya parlamentosu, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, vladimir putin, ella pamfilova
rusya, rusya parlamentosu, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, vladimir putin, ella pamfilova
Rusya'da parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu
Rusya lideri Putin, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’na seçimlerin 20 Eylül 2026 tarihinde yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle yeni dönem Devlet Duması seçimlerinin tarihi 20 Eylül olarak netleşti.
Kararın ardından Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Ella Pamfilova, seçim hazırlıklarının resmen başladığını duyurdu.
Pamfilova, seçmen beklentileri doğrultusunda 2026 yılı genel seçimlerinin üç güne yayılabileceğini belirtti.
Ülke genelinde farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla seçim kampanyası yürütülecek ve toplamda 20 bin 700’den fazla milletvekili için sandığa gidilecek.