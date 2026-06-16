Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/rusyada-parlamento-secimlerinin-tarihi-belli-oldu-1106538323.html
Rusya'da parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu
Rusya'da parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’na seçimlerin 20 Eylül 2026 tarihinde yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:00+0300
2026-06-16T11:59+0300
dünya
rusya
rusya parlamentosu
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
duma
vladimir putin
ella pamfilova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104123/70/1041237084_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_48fc3de895e19090b7396a21dae1dc9a.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle yeni dönem Devlet Duması seçimlerinin tarihi 20 Eylül olarak netleşti.Kararın ardından Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Ella Pamfilova, seçim hazırlıklarının resmen başladığını duyurdu.Pamfilova, seçmen beklentileri doğrultusunda 2026 yılı genel seçimlerinin üç güne yayılabileceğini belirtti. Ülke genelinde farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla seçim kampanyası yürütülecek ve toplamda 20 bin 700’den fazla milletvekili için sandığa gidilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abnin-rusya-iddialari-cini-kizdirdi-1106536134.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104123/70/1041237084_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_399e269ea564c8fc2a7b804dc64cb44d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya parlamentosu, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, vladimir putin, ella pamfilova
rusya, rusya parlamentosu, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, vladimir putin, ella pamfilova

Rusya'da parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu

12:00 16.06.2026
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINARusya Duma
Rusya Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
Abone ol
Rusya lideri Putin, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’na seçimlerin 20 Eylül 2026 tarihinde yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle yeni dönem Devlet Duması seçimlerinin tarihi 20 Eylül olarak netleşti.
Kararın ardından Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Ella Pamfilova, seçim hazırlıklarının resmen başladığını duyurdu.
Pamfilova, seçmen beklentileri doğrultusunda 2026 yılı genel seçimlerinin üç güne yayılabileceğini belirtti.
Ülke genelinde farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla seçim kampanyası yürütülecek ve toplamda 20 bin 700’den fazla milletvekili için sandığa gidilecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
DÜNYA
AB'nin 'Rusya' iddiaları Çin'i kızdırdı
11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала