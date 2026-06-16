AB'nin 'Rusya' iddiaları Çin'i kızdırdı
© Sputnik / Anna RatkogloÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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AB'nin Çin'e yönelttiği 'Rus askerlere eğitim verildiğine' dair iddialar Pekin'de tepkiyle karşılandı.
Pekin yönetimi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Çinli askeri eğitmenlerin Rus ordusuna Ukrayna'daki çatışmalar için eğitim verdiğine yönelik iddialarını sert bir dille reddetti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirten Lin, bu tür söylemleri Çin'i karalamaya yönelik bir girişim olarak nitelendirdi. Diplomat, AB'den gelen bu açıklamaları 'düpedüz iftira' olarak tanımladı.
Çin'in duruşunu bir kez daha vurgulayan Lin Jian, sözlerini "Bu tür beyanlar, Çin'i karalamaya çalışmaktan öteye gitmeyen mesnetsiz ifadelerdir" diyerek noktaladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirten Lin, bu tür söylemleri Çin'i karalamaya yönelik bir girişim olarak nitelendirdi. Diplomat, AB'den gelen bu açıklamaları 'düpedüz iftira' olarak tanımladı.
Çin'in duruşunu bir kez daha vurgulayan Lin Jian, sözlerini "Bu tür beyanlar, Çin'i karalamaya çalışmaktan öteye gitmeyen mesnetsiz ifadelerdir" diyerek noktaladı.