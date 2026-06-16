https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/rus-firkateyni-mans-denizinde-ingiliz-bayrakli-tekneye-uyari-atesi-acti-1106557162.html

Rus fırkateyni Manş Denizi’nde İngiliz bayraklı tekneye uyarı ateşi açtı

Rus fırkateyni Manş Denizi’nde İngiliz bayraklı tekneye uyarı ateşi açtı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait “Amiral Grigoroviç” fırkateyninin Manş Denizi’nde İngiliz bayraklı bir tekneye karşı uyarı ateşi açtığını duyurdu. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T21:32+0300

2026-06-16T21:32+0300

2026-06-16T21:32+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

amiral grigoroviç fırkateyni

manş denizi

tekne

uyarı ateşi

rota

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Rusya Savunma Bakanlığı, Manş Denizi’nde seyreden "Amiral Grigoroviç" fırkateyninin, kendisine tehlikeli şekilde yaklaşan İngiliz bayraklı "Bright Future" adlı sivil tekneye uyarı ateşi açtığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bright Future” adlı sivil teknenin bölgede seyreden Rus fırkateynine doğru tehlikeli bir rota izlediği belirtildi. Fırkateyn mürettebatının ilk olarak tekneyle telsiz üzerinden temas kurmaya çalıştığı ancak herhangi bir yanıt alınamadığı ifade edildi.Uyarı çağrılarına rağmen teknenin rotasını değiştirmemesi üzerine, Rus fırkateyninden önce işaret fişeği atıldığı ve sesli ikazlarda bulunulduğu aktarıldı. Teknenin tehlikeli yakınlaşmayı sürdürmesi ve mesafenin 150 metreye kadar düşmesi üzerine fırkateyn komutanının talimatıyla hafif silahlarla teknenin rotasına uyarı ateşi açıldığı kaydedildi.Bakanlık, uyarı ateşinin ardından “Bright Future” isimli teknenin yönünü değiştirerek fırkateynden güvenli bir şekilde uzaklaştığını duyurdu. Açıklamada, “Amiral Grigoroviç” mürettebatının tüm süreci uluslararası denizcilik kurallarına harfiyen uyarak yürüttüğü vurgulandı.

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rusya savunma bakanlığı, amiral grigoroviç fırkateyni, manş denizi, tekne, uyarı ateşi, rota