https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/putin-turkiye-disisleri-bakani-fidan-ile-yarin-kazanda-gorusecek-1106554218.html
Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yarın Kazan’da görüşecek
Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yarın Kazan’da görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in Rusya-ASEAN Zirvesi'nin düzenleneceği Kazan'da Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşeceğini... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T18:26+0300
2026-06-16T18:26+0300
2026-06-16T18:59+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in 17-18 Haziran'da Kazan'da yapılacak Rusya-ASEAN Zirvesi'ne katılacağını bildirdi. Uşakov, Rus liderin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çarşamba günü Kazan’da görüşeceği bilgisini verdi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Kremlin’in ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve damadı Jared Kushner'in ABD ve İran arasındaki mutabakat imzalandıktan sonra Ukrayna konulu görüşmeler için Moskova'ya gelebilmelerini beklediğini ifade etti.Uşakov, Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında ABD’de görüşme yapılması konusunda Moskova’ya herhangi bir öneri sunulmadığını da dile getirdi.Rusya ve ASEAN arasındaki ilişkilerin 35. yıldönümüne adanmış olan jübile zirvesi, 17-19 Haziran tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek. 17 Haziran'da gerçekleşecek olan iş forumuna Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Türkiye ve Kırgızistan iş dünyasının temsilcileri katılacak.Etkinlik kapsamında Putin Filipinler Cumhurbaşkanı ve Brunei Sultanı'nın yanı sıra Vietnam, Malezya, Tayland, Singapur, Laos, Kamboçya ve Doğu Timor başbakanlarıyla bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/moskovada-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ve-turkiye-disisleri-bakani-fidanin-gorusmesi-basladi-1106542444.html
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rusya, yuriy uşakov, vladimir putin, çarşamba , kazan, asean, rusya-asean, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, vladimir zelenskiy
rusya, yuriy uşakov, vladimir putin, çarşamba , kazan, asean, rusya-asean, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, vladimir zelenskiy
Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yarın Kazan’da görüşecek
18:26 16.06.2026 (güncellendi: 18:59 16.06.2026)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in Rusya-ASEAN Zirvesi'nin düzenleneceği Kazan'da Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in 17-18 Haziran'da Kazan'da yapılacak Rusya-ASEAN Zirvesi'ne katılacağını bildirdi. Uşakov, Rus liderin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çarşamba günü Kazan’da görüşeceği bilgisini verdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Kremlin’in ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve damadı Jared Kushner'in ABD ve İran arasındaki mutabakat imzalandıktan sonra Ukrayna konulu görüşmeler için Moskova'ya gelebilmelerini beklediğini ifade etti.
Uşakov, Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında ABD’de görüşme yapılması konusunda Moskova’ya herhangi bir öneri sunulmadığını da dile getirdi.
Rusya ve ASEAN arasındaki ilişkilerin 35. yıldönümüne adanmış olan jübile zirvesi, 17-19 Haziran tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek. 17 Haziran'da gerçekleşecek olan iş forumuna Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Türkiye ve Kırgızistan iş dünyasının temsilcileri katılacak.
Etkinlik kapsamında Putin Filipinler Cumhurbaşkanı ve Brunei Sultanı'nın yanı sıra Vietnam, Malezya, Tayland, Singapur, Laos, Kamboçya ve Doğu Timor başbakanlarıyla bir araya gelecek.