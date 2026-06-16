https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/putin-turkiye-disisleri-bakani-fidan-ile-yarin-kazanda-gorusecek-1106554218.html

Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yarın Kazan’da görüşecek

Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yarın Kazan’da görüşecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in Rusya-ASEAN Zirvesi'nin düzenleneceği Kazan'da Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşeceğini... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T18:26+0300

2026-06-16T18:26+0300

2026-06-16T18:59+0300

dünya

rusya

yuriy uşakov

vladimir putin

çarşamba

kazan

asean

rusya-asean

türkiye

türkiye dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106196938_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_f231308bf7368223d2a871f357da762e.png

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in 17-18 Haziran'da Kazan'da yapılacak Rusya-ASEAN Zirvesi'ne katılacağını bildirdi. Uşakov, Rus liderin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çarşamba günü Kazan’da görüşeceği bilgisini verdi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Kremlin’in ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve damadı Jared Kushner'in ABD ve İran arasındaki mutabakat imzalandıktan sonra Ukrayna konulu görüşmeler için Moskova'ya gelebilmelerini beklediğini ifade etti.Uşakov, Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında ABD’de görüşme yapılması konusunda Moskova’ya herhangi bir öneri sunulmadığını da dile getirdi.Rusya ve ASEAN arasındaki ilişkilerin 35. yıldönümüne adanmış olan jübile zirvesi, 17-19 Haziran tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek. 17 Haziran'da gerçekleşecek olan iş forumuna Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Türkiye ve Kırgızistan iş dünyasının temsilcileri katılacak.Etkinlik kapsamında Putin Filipinler Cumhurbaşkanı ve Brunei Sultanı'nın yanı sıra Vietnam, Malezya, Tayland, Singapur, Laos, Kamboçya ve Doğu Timor başbakanlarıyla bir araya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/moskovada-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ve-turkiye-disisleri-bakani-fidanin-gorusmesi-basladi-1106542444.html

rusya

çarşamba

kazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, yuriy uşakov, vladimir putin, çarşamba , kazan, asean, rusya-asean, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, vladimir zelenskiy