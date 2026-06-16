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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da bir araya geldi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan, Moskova'da bir araya geldi 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
türkiye
rusya dışişleri bakanlığı
türkiye dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
hakan fidan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da bir araya geldi.Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini, yıl sonundan önce ticaret konusunda hükümetler arası bir komisyonun kurulmasının beklendiğini belirtti.Lavrov, "Rusya, Türkiye'nin Ukrayna etrafındaki durumun çözümüne yardımcı olma ilgisini memnuniyetle karşılıyor" diye konuştu.Fidan: Ukrayna'da arabuluculuk için her şeyi yapmaya hazırızDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk ilişkilerinin gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ülkelerimizin liderlerinin belirlediği istikamette gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda ilişkilerimiz kurumsallaşma seviyesine ulaşıyor" dedi. Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarına her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizerek özellikle de tarafları Türk topraklarında buluşturabileceklerini kaydeden Fidan, "Bu istikrarsızlık ve tırmanış, savaşın daha da şiddetlenmesine yol açabilir; bu nedenle, bunu sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, görüşme
rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da bir araya geldi

13:00 16.06.2026 (güncellendi: 13:22 16.06.2026)
© SputnikSergey Lavrov - Hakan Fidan Moskova'da görüşüyor
Sergey Lavrov - Hakan Fidan Moskova'da görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan, Moskova'da bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da bir araya geldi.
Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini, yıl sonundan önce ticaret konusunda hükümetler arası bir komisyonun kurulmasının beklendiğini belirtti.
Lavrov, "Rusya, Türkiye'nin Ukrayna etrafındaki durumun çözümüne yardımcı olma ilgisini memnuniyetle karşılıyor" diye konuştu.

Fidan: Ukrayna'da arabuluculuk için her şeyi yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk ilişkilerinin gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ülkelerimizin liderlerinin belirlediği istikamette gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda ilişkilerimiz kurumsallaşma seviyesine ulaşıyor" dedi.

Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarına her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizerek özellikle de tarafları Türk topraklarında buluşturabileceklerini kaydeden Fidan, "Bu istikrarsızlık ve tırmanış, savaşın daha da şiddetlenmesine yol açabilir; bu nedenle, bunu sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Türkiye вışişleri иakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan, haftaya Rusya'ya gidecek
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