https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/moskovada-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ve-turkiye-disisleri-bakani-fidanin-gorusmesi-basladi-1106542444.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan, Moskova'da bir araya geldi 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T13:00+0300

2026-06-16T13:00+0300

2026-06-16T13:22+0300

dünya

rusya

türkiye

rusya dışişleri bakanlığı

türkiye dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

hakan fidan

görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106542160_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_facb7820bb9d277a78ae74f11250c07c.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da bir araya geldi.Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini, yıl sonundan önce ticaret konusunda hükümetler arası bir komisyonun kurulmasının beklendiğini belirtti.Lavrov, "Rusya, Türkiye'nin Ukrayna etrafındaki durumun çözümüne yardımcı olma ilgisini memnuniyetle karşılıyor" diye konuştu.Fidan: Ukrayna'da arabuluculuk için her şeyi yapmaya hazırızDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk ilişkilerinin gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ülkelerimizin liderlerinin belirlediği istikamette gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda ilişkilerimiz kurumsallaşma seviyesine ulaşıyor" dedi. Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarına her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizerek özellikle de tarafları Türk topraklarında buluşturabileceklerini kaydeden Fidan, "Bu istikrarsızlık ve tırmanış, savaşın daha da şiddetlenmesine yol açabilir; bu nedenle, bunu sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/disisleri-bakani-fidan-haftaya-rusyaya-gidecek-1106391362.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, görüşme