Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da bir araya geldi
13:00 16.06.2026 (güncellendi: 13:22 16.06.2026)
© SputnikSergey Lavrov - Hakan Fidan Moskova'da görüşüyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan, Moskova'da bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da bir araya geldi.
Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini, yıl sonundan önce ticaret konusunda hükümetler arası bir komisyonun kurulmasının beklendiğini belirtti.
Lavrov, "Rusya, Türkiye'nin Ukrayna etrafındaki durumun çözümüne yardımcı olma ilgisini memnuniyetle karşılıyor" diye konuştu.
Fidan: Ukrayna'da arabuluculuk için her şeyi yapmaya hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk ilişkilerinin gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ülkelerimizin liderlerinin belirlediği istikamette gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda ilişkilerimiz kurumsallaşma seviyesine ulaşıyor" dedi.
Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarına her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizerek özellikle de tarafları Türk topraklarında buluşturabileceklerini kaydeden Fidan, "Bu istikrarsızlık ve tırmanış, savaşın daha da şiddetlenmesine yol açabilir; bu nedenle, bunu sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ülkelerimizin liderlerinin belirlediği istikamette gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda ilişkilerimiz kurumsallaşma seviyesine ulaşıyor" dedi.
Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarına her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizerek özellikle de tarafları Türk topraklarında buluşturabileceklerini kaydeden Fidan, "Bu istikrarsızlık ve tırmanış, savaşın daha da şiddetlenmesine yol açabilir; bu nedenle, bunu sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
10 Haziran , 10:49