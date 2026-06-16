Burada öne çıkan husus, Rusya'nın Türkiye'ye çok önemli bir 'kredi' açmış olmasıdır. Rusya, Ukrayna meselesinde Türkiye'nin yapıcı etkisini kullanmasını beklemektedir. Açıkçası Rusya, Batı'ya güvenmemekte; çözümün Türkiye aracılığıyla, diplomatik yollarla bulunabileceğine inanmaktadır. Rusya, özellikle Ukrayna'nın Afrika'ya giden gemilere yönelik provokasyonlarının hiçbir meşru ve insani temeli olmadığını vurguluyor; Türkiye'nin bu konuda Ukrayna'yı dengelemesini ve sınırlamasını istiyor. Bu durumu, Rusya'nın Türkiye'ye açtığı önemli bir kredi olarak okumak mümkündür. Ancak Rusya derin bir güvensizlik içerisindedir; Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna'da gerçekten diplomatik bir çözüm isteyip istemediği konusunda oldukça şüphecidir. Özellikle İran gerilimi sonrasında, Batı'ya olan güvenin tamamen sarsıldığı görülmektedir. Burada güçlü bir mesaj yatmaktadır: Mesele sadece savaşı bitirmek değil, savaşı doğuran zemini ortadan kaldırmaktır; Rusya özellikle bu nokta üzerinde durmaktadır. Bu kapsamda Rusya'nın çok ciddi uyarıları bulunmaktadır: NATO'nun Ukrayna'yı provoke edecek bir strateji izlememesi ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı üyeliğe alarak hayati bir hata yapmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Rusya, burada kendi tezlerinin ve varoluşsal kaygılarının anlaşılmasını talep etmektedir. Savaşın keyfi olmadığını, aksine varoluşsal tehditlerden kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu belirten Rusya, kendisine savaşa devam etmekten başka seçenek bırakılmaması konusundaki endişelerini dile getirmektedir.