Prof. Dr. Sambur: Fidan-Lavrov görüşmesinde iki ülke birbirlerinden beklentilerine ilişkin mesajlar verildi
20:21 16.06.2026 (güncellendi: 20:25 16.06.2026)
© Sefa KaracanHakan Fidan, Sergey Lavrov
© Sefa Karacan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İkilinin görüşmesi sonrasında verilen mesajları değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur Ukrayna ve İran - İsrail krizine ilişkin tarafların birbirlerinden beklentilerinin gündeme geldiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya’ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.
İkili görüşme sonrasında kameralar karşısına geçerek değerlendirmelerde bulundu. İkilinin açıklamalarına ilişkin Sputnik’e konuşan Prof. Dr. Bilal Sambur “Rusya, Ukrayna bağlamında Türkiye'ye bir sorumluluk ve kredi yüklerken, Türkiye de İran-İsrail krizinde Rusya'nın küresel gücünü ve etkisini kullanmasını talep etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik’e konuşan Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur Rusya açısından görüşmelerin önemini şu şekilde değerlendirdi:
Burada öne çıkan husus, Rusya'nın Türkiye'ye çok önemli bir 'kredi' açmış olmasıdır. Rusya, Ukrayna meselesinde Türkiye'nin yapıcı etkisini kullanmasını beklemektedir. Açıkçası Rusya, Batı'ya güvenmemekte; çözümün Türkiye aracılığıyla, diplomatik yollarla bulunabileceğine inanmaktadır. Rusya, özellikle Ukrayna'nın Afrika'ya giden gemilere yönelik provokasyonlarının hiçbir meşru ve insani temeli olmadığını vurguluyor; Türkiye'nin bu konuda Ukrayna'yı dengelemesini ve sınırlamasını istiyor. Bu durumu, Rusya'nın Türkiye'ye açtığı önemli bir kredi olarak okumak mümkündür. Ancak Rusya derin bir güvensizlik içerisindedir; Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna'da gerçekten diplomatik bir çözüm isteyip istemediği konusunda oldukça şüphecidir. Özellikle İran gerilimi sonrasında, Batı'ya olan güvenin tamamen sarsıldığı görülmektedir. Burada güçlü bir mesaj yatmaktadır: Mesele sadece savaşı bitirmek değil, savaşı doğuran zemini ortadan kaldırmaktır; Rusya özellikle bu nokta üzerinde durmaktadır. Bu kapsamda Rusya'nın çok ciddi uyarıları bulunmaktadır: NATO'nun Ukrayna'yı provoke edecek bir strateji izlememesi ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı üyeliğe alarak hayati bir hata yapmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Rusya, burada kendi tezlerinin ve varoluşsal kaygılarının anlaşılmasını talep etmektedir. Savaşın keyfi olmadığını, aksine varoluşsal tehditlerden kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu belirten Rusya, kendisine savaşa devam etmekten başka seçenek bırakılmaması konusundaki endişelerini dile getirmektedir.
Lavrov Fidan görüşmesinin Türkiye açısından önemine ilişkin ise Sambur şu değerlendirmeleri yaptı:
İran meselesinde ise Türkiye, bu gerilimi son derece kritik görmekte ve bir güven ortamının yeniden tesis edilmesini istemektedir. Ancak Türkiye, İsrail'e hiçbir şekilde güvenmemekte ve bu çatışmanın kök nedeni olarak İsrail'i görmektedir. Türkiye, İsrail'in İran üzerinden daha büyük saldırıları kışkırtabileceği konusunda derin bir güvensizlik duymaktadır. Aynı şekilde Türkiye, Rusya'ya da İran-Amerika geriliminde daha aktif bir rol alması için diplomatik mesajlar vermektedir. Türkiye, İsrail'e duyduğu güvensizliğin aksine, Rusya'nın bu konudaki yapıcı tavrına büyük bir kredi açmıştır. Toplantının bir diğer önemli boyutu ise küresel ekonomi üzerinedir. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda küresel ekonominin felç olacağı uyarısıyla birlikte, boğazın kesintisiz bir şekilde tüm dünyaya hizmet etmeye devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ancak her iki tarafın da çatışmaların kısa sürede sona ereceğine dair umutlu olduğu söylenemez.