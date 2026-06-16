https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/panter-emel-mahlasli-oyuncu-emel-yildiz-hayatini-kaybetti-1106557440.html
Panter Emel mahlaslı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti
Panter Emel mahlaslı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncusu Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T22:19+0300
2026-06-16T22:19+0300
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Oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncu Emel Yıldız'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Arman paylaşımında, "Emel Yıldız'ı (Panter Emel) kaybettik, çok üzgünüm. Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camii'nden uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğan Emel Yıldız, Yeşilçam'ın tanınan isimleri arasında yer aldı. Oyuncu kariyeri boyunca Şeytanın Kılıcı, Yeşil Köşkün Lambası ve Kaderime Ağlarım gibi yapımlarda rol aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/tuik-acikladi-turkiyede-sinema-seyirci-sayisi-belli-oldu-1106235179.html
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türkiye, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema sanatları ve bilimleri akademisi, film, film festivali
türkiye, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema sanatları ve bilimleri akademisi, film, film festivali
Panter Emel mahlaslı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti
Türk sinemasının 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncusu Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncu Emel Yıldız'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Arman paylaşımında, "Emel Yıldız'ı (Panter Emel) kaybettik, çok üzgünüm. Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camii'nden uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.
18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğan Emel Yıldız, Yeşilçam'ın tanınan isimleri arasında yer aldı. Oyuncu kariyeri boyunca Şeytanın Kılıcı, Yeşil Köşkün Lambası ve Kaderime Ağlarım gibi yapımlarda rol aldı.