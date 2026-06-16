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Panter Emel mahlaslı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti

Panter Emel mahlaslı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncusu Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T22:19+0300

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Oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncu Emel Yıldız'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Arman paylaşımında, "Emel Yıldız'ı (Panter Emel) kaybettik, çok üzgünüm. Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camii'nden uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğan Emel Yıldız, Yeşilçam'ın tanınan isimleri arasında yer aldı. Oyuncu kariyeri boyunca Şeytanın Kılıcı, Yeşil Köşkün Lambası ve Kaderime Ağlarım gibi yapımlarda rol aldı.

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türkiye, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema sanatları ve bilimleri akademisi, film, film festivali