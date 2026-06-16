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Panter Emel mahlaslı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti
Panter Emel mahlaslı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti
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Türk sinemasının 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncusu Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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Oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncu Emel Yıldız'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Arman paylaşımında, "Emel Yıldız'ı (Panter Emel) kaybettik, çok üzgünüm. Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camii'nden uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğan Emel Yıldız, Yeşilçam'ın tanınan isimleri arasında yer aldı. Oyuncu kariyeri boyunca Şeytanın Kılıcı, Yeşil Köşkün Lambası ve Kaderime Ağlarım gibi yapımlarda rol aldı.
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türkiye, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema sanatları ve bilimleri akademisi, film, film festivali
türkiye, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema sanatları ve bilimleri akademisi, film, film festivali

Panter Emel mahlaslı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti

22:19 16.06.2026
© AATiyatro - sinema - koltuk
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA
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Türk sinemasının 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncusu Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından 'Panter Emel' lakabıyla tanınan oyuncu Emel Yıldız'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Arman paylaşımında, "Emel Yıldız'ı (Panter Emel) kaybettik, çok üzgünüm. Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camii'nden uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.
18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğan Emel Yıldız, Yeşilçam'ın tanınan isimleri arasında yer aldı. Oyuncu kariyeri boyunca Şeytanın Kılıcı, Yeşil Köşkün Lambası ve Kaderime Ağlarım gibi yapımlarda rol aldı.
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