https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/tuik-acikladi-turkiyede-sinema-seyirci-sayisi-belli-oldu-1106235179.html

TÜİK açıkladı: Türkiye'de sinema seyirci sayısı belli oldu

TÜİK açıkladı: Türkiye'de sinema seyirci sayısı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye’de sinema seyirci sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 15 düşerek 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin 'Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri' bülteni yayımlandı.TÜİK’in bültenine göre, sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 düşerek 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. Sinema salonlarında 771 film gösterilirken, bunların 417’si ilk kez izleyiciyle buluştu. Toplam 2 bin 161 sinema salonu ve 253 bin 364 koltuk kapasitesi bulundu.Tiyatro, opera ve diğer sahne sanatlarında ise farklı seyirci değişimleri kaydedildi. Tiyatro seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 olurken, Devlet Tiyatroları’nda 1 milyon 951 bin 41 kişi gösterileri izledi. Opera ve bale seyirci sayısı yüzde 16.5 artarak 511 bin 376’ya yükseldi.

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