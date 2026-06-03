https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/tuik-acikladi-turkiyede-sinema-seyirci-sayisi-belli-oldu-1106235179.html
TÜİK açıkladı: Türkiye'de sinema seyirci sayısı belli oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye'de sinema seyirci sayısı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye’de sinema seyirci sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 15 düşerek 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T20:58+0300
2026-06-03T20:58+0300
2026-06-03T20:58+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin 'Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri' bülteni yayımlandı.TÜİK’in bültenine göre, sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 düşerek 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. Sinema salonlarında 771 film gösterilirken, bunların 417’si ilk kez izleyiciyle buluştu. Toplam 2 bin 161 sinema salonu ve 253 bin 364 koltuk kapasitesi bulundu.Tiyatro, opera ve diğer sahne sanatlarında ise farklı seyirci değişimleri kaydedildi. Tiyatro seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 olurken, Devlet Tiyatroları’nda 1 milyon 951 bin 41 kişi gösterileri izledi. Opera ve bale seyirci sayısı yüzde 16.5 artarak 511 bin 376’ya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/tuikten-suc-arastirmasi-suctan-korunmak-isteyen-kentte-zirhli-celik-kapi-kirsalda-bekci-kopegi-ve-1105880465.html
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türkiye, tüi̇k, sinema, sinema yasası, yerli sinema, yabancı sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema salonu yatırımcıları derneği, sinema tv sendikası, sinema yazarları derneği si̇yad, sinema sanatları ve bilimleri akademisi
TÜİK açıkladı: Türkiye'de sinema seyirci sayısı belli oldu
Türkiye’de sinema seyirci sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 15 düşerek 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin 'Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri' bülteni yayımlandı.
TÜİK’in bültenine göre, sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 düşerek 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. Sinema salonlarında 771 film gösterilirken, bunların 417’si ilk kez izleyiciyle buluştu. Toplam 2 bin 161 sinema salonu ve 253 bin 364 koltuk kapasitesi bulundu.
Tiyatro, opera ve diğer sahne sanatlarında ise farklı seyirci değişimleri kaydedildi. Tiyatro seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 olurken, Devlet Tiyatroları’nda 1 milyon 951 bin 41 kişi gösterileri izledi. Opera ve bale seyirci sayısı yüzde 16.5 artarak 511 bin 376’ya yükseldi.