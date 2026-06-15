https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trump-petrol-yuklu-gemiler-hurmuz-bogazindan-gecmeye-basladi-1106517760.html
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, petrol yüklü gemilerin güvenli güney koridorunu kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını belirtti. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T16:23+0300
2026-06-15T16:23+0300
2026-06-15T16:31+0300
dünya
donald trump
hürmüz boğazı
truth social
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamasında, çoğunluğu petrol yüklü gemilerin 'güvenli güney koridorunu' kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını belirtti. Trump, şu ifadeleri kaydetti:ABD basınına konuşan Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı ve kesintisiz geçişi güvence altına alacağını savunmuştu. Öte yandan her iki devletin yetkililerinden alınan bilgiye göre, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası bugün itibarıyla sona ereceği aktarılmıştı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi süreci de resmi imzaların atılmasının ardından başlayacağı aktarılmıştı.ABD Başkanı Trump ve İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/jd-vance-hurmuz-bogazinin-uzun-vadede-ucretsiz-gecise-acik-kalmasini-bekliyoruz-1106516226.html
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donald trump, hürmüz boğazı, truth social
donald trump, hürmüz boğazı, truth social
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
16:23 15.06.2026 (güncellendi: 16:31 15.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, petrol yüklü gemilerin güvenli güney koridorunu kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamasında, çoğunluğu petrol yüklü gemilerin 'güvenli güney koridorunu' kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını belirtti.
Trump, şu ifadeleri kaydetti:
Gemiler, çoğu petrol yüklü olarak, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve el değmemiş olan güney “otoyol”unu kullanıyorlar. Seyahat edilebilecek başka rotalar da var!
ABD basınına konuşan Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı ve kesintisiz geçişi güvence altına alacağını savunmuştu.
Öte yandan her iki devletin yetkililerinden alınan bilgiye göre, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası bugün itibarıyla sona ereceği aktarılmıştı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi süreci de resmi imzaların atılmasının ardından başlayacağı aktarılmıştı.
ABD Başkanı Trump ve İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.