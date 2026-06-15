https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trump-petrol-yuklu-gemiler-hurmuz-bogazindan-gecmeye-basladi-1106517760.html

Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, petrol yüklü gemilerin güvenli güney koridorunu kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını belirtti. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T16:23+0300

2026-06-15T16:23+0300

2026-06-15T16:31+0300

dünya

donald trump

hürmüz boğazı

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamasında, çoğunluğu petrol yüklü gemilerin 'güvenli güney koridorunu' kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını belirtti. Trump, şu ifadeleri kaydetti:ABD basınına konuşan Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı ve kesintisiz geçişi güvence altına alacağını savunmuştu. Öte yandan her iki devletin yetkililerinden alınan bilgiye göre, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası bugün itibarıyla sona ereceği aktarılmıştı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi süreci de resmi imzaların atılmasının ardından başlayacağı aktarılmıştı.ABD Başkanı Trump ve İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/jd-vance-hurmuz-bogazinin-uzun-vadede-ucretsiz-gecise-acik-kalmasini-bekliyoruz-1106516226.html

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donald trump, hürmüz boğazı, truth social