https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/moskovaya-yonelik-iha-saldirisi-devam-ediyor-bir-rafineride-hafif-hasar-1106530452.html
Moskova’ya yönelik İHA saldırısı devam ediyor: Bir rafineride hafif hasar
Moskova’ya yönelik İHA saldırısı devam ediyor: Bir rafineride hafif hasar
Sputnik Türkiye
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, hava savunma sistemlerinin başkente yönelen çok sayıda insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. Ukrayna ordusuna... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T09:12+0300
2026-06-16T09:12+0300
2026-06-16T10:18+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
moskova
sergey sobyanin
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya paylaşımında, Rusya’nın başkentine yönelik devam eden İHA saldırılarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Sobyanin şu ifadelere yer verdi:Olay yerinde acil durum ekiplerinin koordineli çalışmaları devam ediyor.60 İHA düşürüldüBelediye Başkanı, dün gece Rus Hava Savunma Kuvvetleri’nin şehre doğru ilerleyen 60 düşman İHA'sınıbaşarıyla imha ettiğini belirtti.Saldırı girişimi nedeniyle başkentteki Domodedovo, Şeremetyevo ve Vnukovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.Bu yılın en yoğun İHA saldırılarından biriMoskova'ya gece yarısından itibaren düzenlenen İHA saldırısı, 2026 yılının en büyük hava saldırılarından biri olarak kayda geçti.Yıl başından bu yana kaydedilen diğer büyük İHA saldırıları şu şekilde:Misilleme olarak Ukrayna’da sadece askeri hedefler vuruluyorKiev rejiminin Rusya'daki sivil altyapıyı hedef alan terör nitelikli bu saldırılarına yanıt olarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri misilleme saldırılar düzenliyor. Rus ordusu; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla, Ukrayna'ya ait askeri hedefleri ve Ukrayna silah sanayisine bağlı işletmeleri hassasiyetle vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, operasyonlarda sivil altyapının kesinlikle hedef alınmadığını, yalnızca Kiev rejiminin askeri kapasitesinin imha edildiğini vurguluyor.
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rusya, ukrayna, moskova, sergey sobyanin, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, moskova, sergey sobyanin, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri
Moskova’ya yönelik İHA saldırısı devam ediyor: Bir rafineride hafif hasar
09:12 16.06.2026 (güncellendi: 10:18 16.06.2026)
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, hava savunma sistemlerinin başkente yönelen çok sayıda insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın, Moskova Petrol Rafinerisi’ndeki (MNPZ) bir tesise isabet ederek hasara yol açtığı belirtildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya paylaşımında, Rusya’nın başkentine yönelik devam eden İHA saldırılarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Sobyanin şu ifadelere yer verdi:
“Son bir gündür düşman İHA’larının Moskova'ya yönelik saldırı girişimleri devam ediyor. Bu İHA’lardan biri Moskova Petrol Rafinerisi'ndeki bir tesise hasar verdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı."
Olay yerinde acil durum ekiplerinin koordineli çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı, dün gece Rus Hava Savunma Kuvvetleri’nin şehre doğru ilerleyen 60 düşman İHA'sınıbaşarıyla imha ettiğini belirtti.
Saldırı girişimi nedeniyle başkentteki Domodedovo, Şeremetyevo ve Vnukovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.
Bu yılın en yoğun İHA saldırılarından biri
Moskova'ya gece yarısından itibaren düzenlenen İHA saldırısı, 2026 yılının en büyük hava saldırılarından biri olarak kayda geçti.
Yıl başından bu yana kaydedilen diğer büyük İHA saldırıları şu şekilde:
17 Mayıs: 81 İHA (Yılın en yüksek rakamı)
Misilleme olarak Ukrayna’da sadece askeri hedefler vuruluyor
Kiev rejiminin Rusya'daki sivil altyapıyı hedef alan terör nitelikli bu saldırılarına yanıt olarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri misilleme saldırılar düzenliyor. Rus ordusu; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla, Ukrayna'ya ait askeri hedefleri ve Ukrayna silah sanayisine bağlı işletmeleri hassasiyetle vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, operasyonlarda sivil altyapının kesinlikle hedef alınmadığını, yalnızca Kiev rejiminin askeri kapasitesinin imha edildiğini vurguluyor.