https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/ingiltereden-ukraynaya-nukleer-destek-280-milyon-dolarlik-uranyum-tedariki-1106528705.html

İngiltere'den Ukrayna'ya nükleer destek: 280 milyon dolarlık uranyum tedariki

İngiltere'den Ukrayna'ya nükleer destek: 280 milyon dolarlık uranyum tedariki

Sputnik Türkiye

İngiltere, Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin iki yıl boyunca kesintisiz çalışabilmesi için 280 milyon dolar değerinde zenginleştirilmiş uranyum tedarik... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T07:53+0300

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2026-06-16T08:10+0300

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Ukrayna'daki enerji krizine karşı Batı'dan yeni bir hamle geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre, Londra yönetimi Ukrayna nükleer enerji sektörünü desteklemek amacıyla kapsamlı bir paket hazırladı.‘UK Export Finance’ (Birleşik Krallık İhracat Finansmanı) tarafından sağlanan 210 milyon sterlinlik (yaklaşık 280 milyon dolar) destek paketi kapsamında, İngiliz nükleer yakıt şirketi Urenco, Ukrayna'nın devlet nükleer enerji şirketi Energoatom’a zenginleştirilmiş uranyum temin edecek.Bu tedarik sayesinde Ukrayna’daki nükleer santrallerin önümüzdeki iki yıl boyunca istikrarlı bir şekilde işletilmesi hedefleniyor.Nükleer işbirliği derinleşiyorİki ülke arasında nükleer enerji alanındaki işbirliği yeni değil. İngiltere ve Ukrayna, Ağustos 2023'te de Urenco şirketinin ortaklığında 245 milyon dolarlık bir nükleer yakıt alım sözleşmesine imza atmıştı. Energoatom verilerine göre, Kiev ve Londra arasında 2010 yılından bu yana nükleer materyal tedarikine yönelik toplam üç büyük kontrat hayata geçirilmiş oldu.

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