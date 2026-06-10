Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/disisleri-bakani-fidan-haftaya-rusyaya-gidecek-1106391362.html
Dışişleri Bakanı Fidan, haftaya Rusya'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Fidan, haftaya Rusya'ya gidecek
Sputnik Türkiye
Nisan ayında Lavrov'u Antalya'da ağırlayan Fidan, Moskova'ya giderek Rus mevkidaşıyla bir kez daha durum değerlendirmesi yapacak. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T10:49+0300
2026-06-10T10:49+0300
dünya
hakan fidan
sergey lavrov
moskova
rusya
türkiye
rus-türk ilişkileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096559575_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_917ae9f5421fdbffb059dd372595082c.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi.Zaharova, Fidan'ın Moskova'daki temasları sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/nebenzya-bmgkyi-iran-konusunda-diplomatik-cozume-cagiriyoruz-1106385536.html
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096559575_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_9ac27f32a4414711ef246bdba95096c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, sergey lavrov, moskova, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri
hakan fidan, sergey lavrov, moskova, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri

Dışişleri Bakanı Fidan, haftaya Rusya'ya gidecek

10:49 10.06.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya ve Türkiye вışişleri иakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi
Rusya ve Türkiye вışişleri иakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Nisan ayında Lavrov'u Antalya'da ağırlayan Fidan, Moskova'ya giderek Rus mevkidaşıyla bir kez daha durum değerlendirmesi yapacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Zaharova, Fidan'ın Moskova'daki temasları sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini kaydetti.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
DÜNYA
Nebenzya: BMGK'yı İran konusunda diplomatik çözüme çağırıyoruz
01:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала