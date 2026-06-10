https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/disisleri-bakani-fidan-haftaya-rusyaya-gidecek-1106391362.html
Dışişleri Bakanı Fidan, haftaya Rusya'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Fidan, haftaya Rusya'ya gidecek
Sputnik Türkiye
Nisan ayında Lavrov'u Antalya'da ağırlayan Fidan, Moskova'ya giderek Rus mevkidaşıyla bir kez daha durum değerlendirmesi yapacak. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T10:49+0300
2026-06-10T10:49+0300
2026-06-10T10:49+0300
dünya
hakan fidan
sergey lavrov
moskova
rusya
türkiye
rus-türk ilişkileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096559575_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_917ae9f5421fdbffb059dd372595082c.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi.Zaharova, Fidan'ın Moskova'daki temasları sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/nebenzya-bmgkyi-iran-konusunda-diplomatik-cozume-cagiriyoruz-1106385536.html
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096559575_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_9ac27f32a4414711ef246bdba95096c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, sergey lavrov, moskova, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri
hakan fidan, sergey lavrov, moskova, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri
Dışişleri Bakanı Fidan, haftaya Rusya'ya gidecek
Nisan ayında Lavrov'u Antalya'da ağırlayan Fidan, Moskova'ya giderek Rus mevkidaşıyla bir kez daha durum değerlendirmesi yapacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi.
Zaharova, Fidan'ın Moskova'daki temasları sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini kaydetti.