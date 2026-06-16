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Merz, aylardır gergin olduğu Trump’a doğum günü için Alman milli takımı forması hediye etti
Merz, aylardır gergin olduğu Trump’a doğum günü için Alman milli takımı forması hediye etti
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile gerilimli ayların ardından kendisine doğum günü hediyesi olarak Alman milli takımı forması verdi, “Ne de olsa aynı takımdayız” dedi. Detaylar haberde...
2026-06-16T16:51+0300
2026-06-16T16:51+0300
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Merz, Fransa’nın ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki oturum öncesinde Trump'a 80. doğum günü dolayısıyla hediye verdi.Medyaya yansıyan görüntülerde, Trump'ın oturduğu masaya yaklaşan Merz'in, ABD Başkanı'na üzerinde ‘TRUMP’ yazan ve 47 numaralı Alman milli takımı formasını hediye ettiği görüldü.‘Ne de olsa aynı takımdayız’Merz, yerinden kalkmayan Trump'a formayı gösterdi. Trump, Merz ile tokalaştıktan sonra yeniden masaya yönelirken, Merz'in ikinci girişiminin ardından formayı aldı. Trump daha sonra üzerinde soyadının yazılı olduğu formayı kameralara gösterdi.Almanya Başbakanı Merz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, 80. doğum gününüz gecikmiş de olsa kutlu olsun. Ne de olsa aynı takımdayız" ifadelerini kullandı.Kamuya açık bilgilerde, Trump'ın doğum tarihi 14 Haziran 1946 olarak görülüyor.Merz-Trump gerilimiMerz, nisan yaptığı bir konuşmada “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından, özellikle de sözde Devrim Muhafızları eliyle aşağılanıyor” ifadelerini kullanmıştı.Ardından ABD Başkanı Donald Trump Almanya’daki asker sayısını azaltacağını, 5 bin askeri geri çekeceğini söylemiş, tansiyon Almanya tarafından açıklamalarla düşmeye başlamıştı.
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donald trump, friedrich merz, forma, haberler
donald trump, friedrich merz, forma, haberler

Merz, aylardır gergin olduğu Trump’a doğum günü için Alman milli takımı forması hediye etti

16:51 16.06.2026
© REUTERS Thibault CamusMerz, Trump'a, üstünün yazılı olduğu 47 numaralı Almanya forması hediye etti
Merz, Trump'a, üstünün yazılı olduğu 47 numaralı Almanya forması hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© REUTERS Thibault Camus
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile gerilimli ayların ardından kendisine doğum günü hediyesi olarak Alman milli takımı forması verdi, “Ne de olsa aynı takımdayız” dedi.
Merz, Fransa’nın ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki oturum öncesinde Trump'a 80. doğum günü dolayısıyla hediye verdi.
Medyaya yansıyan görüntülerde, Trump'ın oturduğu masaya yaklaşan Merz'in, ABD Başkanı'na üzerinde ‘TRUMP’ yazan ve 47 numaralı Alman milli takımı formasını hediye ettiği görüldü.
© REUTERS Thibault CamusMerz, Trump'a, üstünün yazılı olduğu 47 numaralı Almanya forması hediye etti
Merz, Trump'a, üstünün yazılı olduğu 47 numaralı Almanya forması hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
Merz, Trump'a, üstünün yazılı olduğu 47 numaralı Almanya forması hediye etti
© REUTERS Thibault Camus

‘Ne de olsa aynı takımdayız’

Merz, yerinden kalkmayan Trump'a formayı gösterdi. Trump, Merz ile tokalaştıktan sonra yeniden masaya yönelirken, Merz'in ikinci girişiminin ardından formayı aldı. Trump daha sonra üzerinde soyadının yazılı olduğu formayı kameralara gösterdi.
Almanya Başbakanı Merz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, 80. doğum gününüz gecikmiş de olsa kutlu olsun. Ne de olsa aynı takımdayız" ifadelerini kullandı.
Kamuya açık bilgilerde, Trump'ın doğum tarihi 14 Haziran 1946 olarak görülüyor.

Merz-Trump gerilimi

Merz, nisan yaptığı bir konuşmada Bütün bir ulus İran liderliği tarafından, özellikle de sözde Devrim Muhafızları eliyle aşağılanıyor” ifadelerini kullanmıştı.
Ardından ABD Başkanı Donald Trump Almanya’daki asker sayısını azaltacağını, 5 bin askeri geri çekeceğini söylemiş, tansiyon Almanya tarafından açıklamalarla düşmeye başlamıştı.
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