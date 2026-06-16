https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/merz-avrupa-rusya-ile-ukrayna-konusunda-muzakereye-hazir-1106558857.html
Merz: Avrupa, Rusya ile Ukrayna konusunda müzakereye hazır
Merz: Avrupa, Rusya ile Ukrayna konusunda müzakereye hazır
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümü için Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T23:53+0300
2026-06-16T23:53+0300
2026-06-16T23:53+0300
dünya
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g7 zirvesi
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barış müzakereleri
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümü için Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirterek, olası bir barış masasında ABD ile birlikte Avrupa’nın da mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.Merz, "Barış görüşmelerine hazırız. Bu her zaman bizim pozisyonumuz oldu: Ukrayna ve Rusya’nın yanı sıra Avrupa ve ABD de müzakere masasına oturmalı. Bugün zirvede bu konu hiçbir şekilde tartışma konusu dahi olmadı" ifadelerini kullandı.Müzakere mesajlarıyla birlikte Ukrayna'ya yardımların kesilmeyeceğinin de altını çizen Merz, "Kiev’e yönelik desteğimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz" diyerek askeri ve siyasi desteğin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce, Avrupa’yı, Rusya’ya karşı sergilediği “hasmane tutum” nedeniyle, Ukrayna konusunda yürütülecek olası müzakerelerde bir muhatap veya taraf olarak görmediklerini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kremlin-abd-iran-mutabakatinin-ardindan-whitkoff-ve-kushner-moskovaya-gelebilir-1106556584.html
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friedrich merz, almanya, g7 zirvesi, fransa, rusya, ukrayna, barış müzakereleri, abd, avrupa, rusya dışişleri bakanlığı
friedrich merz, almanya, g7 zirvesi, fransa, rusya, ukrayna, barış müzakereleri, abd, avrupa, rusya dışişleri bakanlığı
Merz: Avrupa, Rusya ile Ukrayna konusunda müzakereye hazır
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümü için Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümü için Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirterek, olası bir barış masasında ABD ile birlikte Avrupa’nın da mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.
Merz, "Barış görüşmelerine hazırız. Bu her zaman bizim pozisyonumuz oldu: Ukrayna ve Rusya’nın yanı sıra Avrupa ve ABD de müzakere masasına oturmalı. Bugün zirvede bu konu hiçbir şekilde tartışma konusu dahi olmadı" ifadelerini kullandı.
Müzakere mesajlarıyla birlikte Ukrayna'ya yardımların kesilmeyeceğinin de altını çizen Merz, "Kiev’e yönelik desteğimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz" diyerek askeri ve siyasi desteğin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce, Avrupa’yı, Rusya’ya karşı sergilediği “hasmane tutum” nedeniyle, Ukrayna konusunda yürütülecek olası müzakerelerde bir muhatap veya taraf olarak görmediklerini belirtmişti.