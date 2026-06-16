https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/mehmet-ali-erbile-suc-duyurusu-evine-is-gorusmesi-icin-gittim-1106554575.html
Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu: 'Evine iş görüşmesi için gittim'
Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu: 'Evine iş görüşmesi için gittim'
Sputnik Türkiye
Oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle gündeme gelen 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik, ünlü şovmen hakkında dava açacağını... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T18:44+0300
2026-06-16T18:44+0300
2026-06-16T18:44+0300
yaşam
mehmet ali erbil
eylem çelik
türkiye
magazin
magazin
dava
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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in, "Ünlü olmak için beni kullandı, evime geldi" sözleriyle gündeme getirdiği Eylem Çelik, Canlı Magazin'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Çelik, Mehmet Ali Erbil'in evine iş görüşmesi amacıyla gittiğini belirterek, "Kendisi bana 'Asistanım ol, sevgilim ol, benimle birlikte yaşa' dedi. Ben de bunu reddettim" ifadelerini kullandı.Yaşananların ardından hukuki süreç başlatacağını söyleyen genç fenomen, "Mehmet Ali Bey'e dava açacağım. Onun yüzünden insan içine çıkamıyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/mehmet-ali-erbil-ve-7-ay-once-evlendigi-gulseren-ceylan-bosandi-1103795308.html
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mehmet ali erbil , eylem çelik, türkiye, magazin, magazin, dava
mehmet ali erbil , eylem çelik, türkiye, magazin, magazin, dava
Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu: 'Evine iş görüşmesi için gittim'
Oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle gündeme gelen 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik, ünlü şovmen hakkında dava açacağını açıkladı.
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in, "Ünlü olmak için beni kullandı, evime geldi" sözleriyle gündeme getirdiği Eylem Çelik, Canlı Magazin'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çelik, Mehmet Ali Erbil'in evine iş görüşmesi amacıyla gittiğini belirterek, "Kendisi bana 'Asistanım ol, sevgilim ol, benimle birlikte yaşa' dedi. Ben de bunu reddettim" ifadelerini kullandı.
Yaşananların ardından hukuki süreç başlatacağını söyleyen genç fenomen, "Mehmet Ali Bey'e dava açacağım. Onun yüzünden insan içine çıkamıyorum" dedi.