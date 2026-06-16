https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/mehmet-ali-erbile-suc-duyurusu-evine-is-gorusmesi-icin-gittim-1106554575.html

Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu: 'Evine iş görüşmesi için gittim'

Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu: 'Evine iş görüşmesi için gittim'

Sputnik Türkiye

Oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle gündeme gelen 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik, ünlü şovmen hakkında dava açacağını... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T18:44+0300

2026-06-16T18:44+0300

2026-06-16T18:44+0300

yaşam

mehmet ali erbil

eylem çelik

türkiye

magazin

magazin

dava

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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in, "Ünlü olmak için beni kullandı, evime geldi" sözleriyle gündeme getirdiği Eylem Çelik, Canlı Magazin'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Çelik, Mehmet Ali Erbil'in evine iş görüşmesi amacıyla gittiğini belirterek, "Kendisi bana 'Asistanım ol, sevgilim ol, benimle birlikte yaşa' dedi. Ben de bunu reddettim" ifadelerini kullandı.Yaşananların ardından hukuki süreç başlatacağını söyleyen genç fenomen, "Mehmet Ali Bey'e dava açacağım. Onun yüzünden insan içine çıkamıyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/mehmet-ali-erbil-ve-7-ay-once-evlendigi-gulseren-ceylan-bosandi-1103795308.html

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mehmet ali erbil , eylem çelik, türkiye, magazin, magazin, dava