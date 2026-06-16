https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/meclis-tatile-girmeden-hangi-duzenlemeler-gundeme-gelecek-1106542952.html

Meclis tatile girmeden hangi düzenlemeler gündeme gelecek?

Meclis tatile girmeden hangi düzenlemeler gündeme gelecek?

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Temmuz ayı sonunda yasama tatiline girmeye hazırlanıyor. Tatile girmeden önce ise toplumun beklentisi olan düzenlemelerin gündeme... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T13:33+0300

2026-06-16T13:33+0300

2026-06-16T13:33+0300

türki̇ye

meclis

yasa

ak parti

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b6a70b4c30dcf1c3ec82a1349ddb5f0.jpg

Temmuzda tatile girmesi beklenen Meclis'i yoğun bir mesai bekliyor. AK Parti, temmuza kadar TBMM Başkanlığı'na üç ayrı kanun teklifi sunacak. 12'nci yargı paketi, öğrenci affı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşında artışı ve vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni de içeren mali torba temmuz başına kadar Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor.12’nci yargı paketiMeclis gündeme gelmesi düşünülen ve kamuoyunda en büyük beklentinin olduğu başlık 12’nci yargı paketi olacak. Yargı paketi içerisinde yargı süreçlerini hızlandıracak başlıkların yer alması bekleniyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemelerin de paket kapsamında ele alınması öngörülüyor. IBAN konusundaki düzenlemenin ise AK Parti grubunda yapılacak değerlendirmelerin sonrasında karar verilmesi bekleniyor. 12'nci Yargı Paketi'nde kamuoyunda tartışılan süresiz nafaka düzenlemesinin yer almayacağı kesinleşti.Öğrenci affıÖğrenci affına ilişkin düzenlemede, üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere dönüş yolu açılması ve bazı modellerde eğitim süresinin yarısını tamamlama şartının değerlendirilmesi öne çıkıyor. Yine düzenleme kapsamında profesör olanların 72 yaşına kadar çalışabilmelerine ilişkin düzenleme yapılması bekleniyor. Üniversitelerde disiplin maddelerine ilişkin de yeni düzenleme yapılacak.En düşük emekli ücretiMeclisteki düzenlemelerin birisi de ekonomi alanında olacak. Vatandaşlık maaşı olarak bilenen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ve en düşük emekli maaşını da içeren düzenlemeler ise 15-16 maddeyle sınırlı tutulması beklenen mali torbada gündeme gelecek. En düşük emekli maaşı 3-4 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu sonrası netleşecek. İlk 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 16,61 olarak kesinleştiği, haziran ayında yüzde 1,52'lik beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık toplam enflasyonun yaklaşık yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu çerçevede halen 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının en az 23 bin 700 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/torba-duzenlemede-en-dusuk-emekli-ayligi-gundeme-gelecek-1106374311.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

meclis, yasa, ak parti, tbmm