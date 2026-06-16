https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/lucas-torreiranin-veda-paylasimi-gundem-oldu-seni-cok-ozleyecegim-1106554040.html
Lucas Torreira'nın veda paylaşımı gündem oldu: 'Seni çok özleyeceğim'
Lucas Torreira'nın veda paylaşımı gündem oldu: 'Seni çok özleyeceğim'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T18:16+0300
2026-06-16T18:16+0300
2026-06-16T18:16+0300
spor
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galatasaray sportif aş
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transfer
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Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, uzun süredir birlikte çalıştığı şoförü Eray Saylan'la havalimanında çekilen bir videoyu paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.Torreira paylaşımında, "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Paylaşım, sosyal medyada Torreira'nın Türkiye'ye ve Galatasaray'a vedası şeklinde yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/galatasarayin-yildiz-ismi-italyada-kaldi-transfer-resmen-aciklandi-1106524744.html
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lucas torreira, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, galatasaray sk, transfer
lucas torreira, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, galatasaray sk, transfer
Lucas Torreira'nın veda paylaşımı gündem oldu: 'Seni çok özleyeceğim'
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, uzun süredir birlikte çalıştığı şoförü Eray Saylan'la havalimanında çekilen bir videoyu paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.
Torreira paylaşımında, "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Paylaşım, sosyal medyada Torreira'nın Türkiye'ye ve Galatasaray'a vedası şeklinde yorumlandı.