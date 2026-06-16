https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/lucas-torreiranin-veda-paylasimi-gundem-oldu-seni-cok-ozleyecegim-1106554040.html

Lucas Torreira'nın veda paylaşımı gündem oldu: 'Seni çok özleyeceğim'

Lucas Torreira'nın veda paylaşımı gündem oldu: 'Seni çok özleyeceğim'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T18:16+0300

2026-06-16T18:16+0300

2026-06-16T18:16+0300

spor

lucas torreira

galatasaray

galatasaray sportif aş

galatasaray spor kulübü

galatasaray sk

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106553790_0:0:482:271_1920x0_80_0_0_3f18c1ae65c952e81504ea20adad3939.jpg

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, uzun süredir birlikte çalıştığı şoförü Eray Saylan'la havalimanında çekilen bir videoyu paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.Torreira paylaşımında, "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Paylaşım, sosyal medyada Torreira'nın Türkiye'ye ve Galatasaray'a vedası şeklinde yorumlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/galatasarayin-yildiz-ismi-italyada-kaldi-transfer-resmen-aciklandi-1106524744.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lucas torreira, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, galatasaray sk, transfer