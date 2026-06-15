https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/galatasarayin-yildiz-ismi-italyada-kaldi-transfer-resmen-aciklandi-1106524744.html

Galatasaray'ın yıldız ismi İtalya'da kaldı: Transfer resmen açıklandı

Galatasaray'ın yıldız ismi İtalya'da kaldı: Transfer resmen açıklandı

Sputnik Türkiye

Udinese Calcio, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan resmen satın aldı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T23:56+0300

2026-06-15T23:56+0300

2026-06-15T23:56+0300

spor

nicolo zaniolo

galatasaray

galatasaray sportif aş

galatasaray spor kulübü

galatasaray sk

transfer

transfermarkt

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Geçen sezon altı gol kaydeden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Udinese'yle 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı.Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Zaniolo'nun performansından memnun kalan Udinese yönetimi, sözleşmede yer alan 10 milyon euroluk satın alma maddesini devreye soktu.

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nicolo zaniolo, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, galatasaray sk, transfer, transfermarkt