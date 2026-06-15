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Galatasaray'ın yıldız ismi İtalya'da kaldı: Transfer resmen açıklandı
Galatasaray'ın yıldız ismi İtalya'da kaldı: Transfer resmen açıklandı
Sputnik Türkiye
Udinese Calcio, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan resmen satın aldı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T23:56+0300
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Geçen sezon altı gol kaydeden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Udinese'yle 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı.Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Zaniolo'nun performansından memnun kalan Udinese yönetimi, sözleşmede yer alan 10 milyon euroluk satın alma maddesini devreye soktu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/dunya-devi-icardinin-pesine-dustu-galatasarayin-yildizi-transfer-listesine-girdi-1106177716.html
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nicolo zaniolo, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, galatasaray sk, transfer, transfermarkt
nicolo zaniolo, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, galatasaray sk, transfer, transfermarkt

Galatasaray'ın yıldız ismi İtalya'da kaldı: Transfer resmen açıklandı

23:56 15.06.2026
© AAZaniolo
Zaniolo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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Udinese Calcio, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan resmen satın aldı.
Geçen sezon altı gol kaydeden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Udinese'yle 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı.
Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Zaniolo'nun performansından memnun kalan Udinese yönetimi, sözleşmede yer alan 10 milyon euroluk satın alma maddesini devreye soktu.
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