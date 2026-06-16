https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/lavrov-turkiyenin-ukraynayla-ilgili-diplomatik-cabalari-degerli-1106546140.html

Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yla ilgili diplomatik çabaları değerli

Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yla ilgili diplomatik çabaları değerli

Sputnik Türkiye

Fidan'la ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'daki çabalarına dikkat çekti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T14:13+0300

2026-06-16T14:13+0300

2026-06-16T15:07+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına değer verdiklerini vurguladı.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye bu krizin kök nedenlerinin çözülmesi gerektiğini hatırlattığını kaydetti.Lavrov'un öne çıkan önemli açıklamaları:🔴Karadeniz bölgesinin yanı sıra Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik meselelerinde de yakın işbirliği içinde olma konusunda anlaştık.🔴Türk mevkidaşlarımızla buraların tamamında iyi ilişkiler tesis etmiş durumdayız. Karşılıklı tamamlayıcılık temelinde çalışıyoruz.🔴Kiev rejiminin, Türkiye'ye tahıl taşıyan gemilere ve tankerlere yönelik provokasyon girişimleri bizde endişe yaratıyor.🔴Elbette bunun yanında 'Türk Akımı' ve 'Mavi Akım' doğalgaz boru hatlarına yönelik sürekli terör saldırısı tehditleri de endişe kaynağımızdır.🔴ABD'nin güvenlik katkıları noktasından bakıldığında, şu anda Trump yönetiminin Avrupa'ya soğuk davrandığı görülüyor.🔴Ukrayna'nın AB'ye dahil edilmesi, AB'yi militarize etmek isteyenler tarafından kullanılacaktır.🔴Nazizmin yeniden itibar kazandıran AB, bir yandan da Zelenskiy'in Avrupa değerlerini savunduğundan bahsediyor.🔴Ukrayna AB'ye girerse, birlik basitçe dağılır.🔴(Batı'nın İsrail'e karşı neden çifte standart politikası izlediğine ilişkin soruya yanıt) Batı dünyası her zaman ikiyüzlülüğüyle ünlü oldu ve bu alışkanlıklar ortadan kalkmadıFidan: İkili ilişkilerde gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgedeki çatışmaların sona ermesi önemliDışişleri Bakanı Fidan'ın basın toplantısındaki açıklamaları:🔴İkili işbirliğimiz devam etmekte. Şüphesiz ikili ilişkilerimizdeki gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi büyük önem arz etmekte. Ukrayna’daki savaşın barışçıl yollarla sona ermesi konusundaki dileğimizi ilettik.🔴Taraflar mutabık kaldığı takdirde müzakerelerin nasıl ilerleyeceğini ele almaya da hazırız.🔴(İran-ABD) Bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın, kalıcı bir hale gelmesi en büyük temennimizdir.🔴Nihai imzalar atılacak kadar geçecek hassas süreçte İsrail’in sürece rayından çıkarmasından mutlak suretle kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesinde olduğu gibi açılması hayati önemde bulunmaktadır.Fidan, "ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyoruz" diye konuştu.🔴Ukrayna'daki çatışmanın tırmanma riski, özellikle Karadeniz'deki güvenli seyrüsefer bağlamında bizi endişelendiriyor. Bu yönde hangi adımları atabileceğimizi görüştük.🔴Meslektaşımla yaptığımız görüşmelerde, Türkiye'nin Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduğunu ilettik. Ankara, tarafları müzakere masasına geri getirmeyi umuyor.🔴Güney Kafkasya'daki durumu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecini ayrıntılı olarak ele aldık. Bu, bölgedeki barış için çok önemli bir husustur.🔴Fidan, 'İsrail ABD ve İran arasındaki anlaşmayı sabote edebilir mi' sorusuna,"Evet, edebilir. Bunun gerçekleşmesi için tüm dünyanın, uluslararası toplumun taahhüt üstlenmesi gerekir" yanıtını verdi.Hakan Fidan, Ukrayna ordusunun Starobelsk’teki sivillere düzenlediği saldırıya ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/moskovada-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ve-turkiye-disisleri-bakani-fidanin-gorusmesi-basladi-1106542444.html

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Fidan ve Lavrov basın toplantısı düzenliyor Sputnik Türkiye Fidan ve Lavrov basın toplantısı düzenliyor 2026-06-16T14:13+0300 true PT32M39S

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