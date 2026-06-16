https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-ibrahim-tatlisesi-ziyaret-etti-1106544197.html
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T13:35+0300
2026-06-16T13:35+0300
2026-06-16T13:35+0300
yaşam
i̇brahim tatlıses
mehmet nuri ersoy
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sanatçının durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Sağlık durumu hakkında bilgi aldı Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.Bakan Ersoy da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/ibrahim-tatlises-ankarada-hastaneye-yatirildi-1106272285.html
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i̇brahim tatlıses, mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı
i̇brahim tatlıses, mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sanatçının durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.
Sağlık durumu hakkında bilgi aldı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Bakan Ersoy da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.