https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/ibrahim-tatlises-ankarada-hastaneye-yatirildi-1106272285.html
İbrahim Tatlıses Ankara'da hastaneye yatırıldı
İbrahim Tatlıses Ankara'da hastaneye yatırıldı
Sputnik Türkiye
İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı. Tatlıses'in fizik tedavi görmesi gerektiği açıklandı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T09:37+0300
2026-06-05T09:37+0300
2026-06-05T09:37+0300
türki̇ye
i̇brahim tatlıses
ankara
hastane
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İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Safra kesesinden de ameliyat olan türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından 22 Nisan'da doktorları eşliğinde hastaneden taburcu olmuştu.İbrahim Tatlıses'in zayıflamış hali gündeme gelmişti. Evinde dinlenen Tatlıses, Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; Ankara'da hastaneye yattı.Ünlü şarkıcı, Nisan 2026'da İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süreyi yatarak geçirmişti.İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz yattığı için, Ankara'daki hastanede fizik tedavi görecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/ibrahim-tatlises-yogun-bakimdan-ses-kaydi-gonderdi-ahmeti-sevmiyorum-hakkimi-helal-etmiyorum--1104915782.html
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i̇brahim tatlıses, ankara, hastane
i̇brahim tatlıses, ankara, hastane
İbrahim Tatlıses Ankara'da hastaneye yatırıldı
İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı. Tatlıses'in fizik tedavi görmesi gerektiği açıklandı.
İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Safra kesesinden de ameliyat olan türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından 22 Nisan'da doktorları eşliğinde hastaneden taburcu olmuştu.
İbrahim Tatlıses'in zayıflamış hali gündeme gelmişti. Evinde dinlenen Tatlıses, Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; Ankara'da hastaneye yattı.
Ünlü şarkıcı, Nisan 2026'da İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süreyi yatarak geçirmişti.
İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz yattığı için, Ankara'daki hastanede fizik tedavi görecek.