https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/ibrahim-tatlises-ankarada-hastaneye-yatirildi-1106272285.html

İbrahim Tatlıses Ankara'da hastaneye yatırıldı

İbrahim Tatlıses Ankara'da hastaneye yatırıldı

Sputnik Türkiye

İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı. Tatlıses'in fizik tedavi görmesi gerektiği açıklandı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T09:37+0300

2026-06-05T09:37+0300

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türki̇ye

i̇brahim tatlıses

ankara

hastane

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İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Safra kesesinden de ameliyat olan türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından 22 Nisan'da doktorları eşliğinde hastaneden taburcu olmuştu.İbrahim Tatlıses'in zayıflamış hali gündeme gelmişti. Evinde dinlenen Tatlıses, Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; Ankara'da hastaneye yattı.Ünlü şarkıcı, Nisan 2026'da İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süreyi yatarak geçirmişti.İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz yattığı için, Ankara'daki hastanede fizik tedavi görecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/ibrahim-tatlises-yogun-bakimdan-ses-kaydi-gonderdi-ahmeti-sevmiyorum-hakkimi-helal-etmiyorum--1104915782.html

türki̇ye

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i̇brahim tatlıses, ankara, hastane