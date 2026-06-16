https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kayseride-deprem-hareketliligi-geceden-bu-yana-62-deprem-meydana-geldi-1106532926.html
Kayseri'de deprem hareketliliği: Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi
Kayseri'de deprem hareketliliği: Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden bu yana çok sayıda deprem meydana gelirken sarsıntıların büyüklükleri en fazla 3,9 olarak gerçekleşti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T10:34+0300
2026-06-16T10:34+0300
2026-06-16T10:34+0300
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden beri hareketlilik gözlemlendi.Kayseri'de peş peşe depremlerAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı'nda ilçesinde akşam saatlerinden bu yana toplam 62 adet deprem meydana geldi.Verilere göre, depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/prof-dr-sozbilirden-gaziantep-depreminden-sonra-korkutan-uyari-6-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1106476681.html
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kayseri, deprem, afad
Kayseri'de deprem hareketliliği: Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden bu yana çok sayıda deprem meydana gelirken sarsıntıların büyüklükleri en fazla 3,9 olarak gerçekleşti.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden beri hareketlilik gözlemlendi.
Kayseri'de peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı'nda ilçesinde akşam saatlerinden bu yana toplam 62 adet deprem meydana geldi.
Verilere göre, depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.
Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.