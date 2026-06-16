https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kayseride-deprem-hareketliligi-geceden-bu-yana-62-deprem-meydana-geldi-1106532926.html

Kayseri'de deprem hareketliliği: Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi

Kayseri'de deprem hareketliliği: Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden bu yana çok sayıda deprem meydana gelirken sarsıntıların büyüklükleri en fazla 3,9 olarak gerçekleşti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T10:34+0300

2026-06-16T10:34+0300

2026-06-16T10:34+0300

son depremler

kayseri

deprem

afad

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden beri hareketlilik gözlemlendi.Kayseri'de peş peşe depremlerAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı'nda ilçesinde akşam saatlerinden bu yana toplam 62 adet deprem meydana geldi.Verilere göre, depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

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