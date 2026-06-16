Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kayseride-deprem-hareketliligi-geceden-bu-yana-62-deprem-meydana-geldi-1106532926.html
Kayseri'de deprem hareketliliği: Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi
Kayseri'de deprem hareketliliği: Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden bu yana çok sayıda deprem meydana gelirken sarsıntıların büyüklükleri en fazla 3,9 olarak gerçekleşti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T10:34+0300
2026-06-16T10:34+0300
son depremler
kayseri
deprem
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden beri hareketlilik gözlemlendi.Kayseri'de peş peşe depremlerAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı'nda ilçesinde akşam saatlerinden bu yana toplam 62 adet deprem meydana geldi.Verilere göre, depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/prof-dr-sozbilirden-gaziantep-depreminden-sonra-korkutan-uyari-6-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1106476681.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_263:0:1838:1181_1920x0_80_0_0_5fdb504c9e7757245d0cec84382d60f5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kayseri, deprem, afad
kayseri, deprem, afad

Kayseri'de deprem hareketliliği: Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi

10:34 16.06.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden bu yana çok sayıda deprem meydana gelirken sarsıntıların büyüklükleri en fazla 3,9 olarak gerçekleşti.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden beri hareketlilik gözlemlendi.

Kayseri'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı'nda ilçesinde akşam saatlerinden bu yana toplam 62 adet deprem meydana geldi.
Verilere göre, depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.
Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
Şırnak fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
TÜRKİYE
Prof. Dr. Sözbilir'den Gaziantep depreminden sonra korkutan uyarı: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir
13 Haziran , 14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала