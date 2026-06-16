https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/katardan-kritik-aciklama-iranin-dondurulan-milyarlarca-dolarlik-varligi-masadaydi-1106545583.html

Katar'dan kritik açıklama: İran'ın dondurulan milyarlarca dolarlık varlığı masadaydı

Katar'dan kritik açıklama: İran'ın dondurulan milyarlarca dolarlık varlığı masadaydı

Sputnik Türkiye

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasında arabuluculukla yürütülen müzakerelerde, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunun ele... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T14:05+0300

2026-06-16T14:05+0300

2026-06-16T14:05+0300

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Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakat kapsamında, Tahran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majid el-Ansari, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sırasında İran'ın yurt dışında bulunan mali varlıklarının geleceğinin ele alınan başlıklar arasında yer aldığını söyledi."Mutabakat hazırlanırken tüm bu konular görüşüldü"Bir gazetecinin İran'ın dondurulmuş varlıklarının akıbetine ilişkin sorusunu yanıtlayan Ansari, müzakerelerde bu başlığın da değerlendirildiğini doğruladı.Ansari, "Tüm bu konuların mutabakat zaptının hazırlanması sırasında görüşüldüğünü teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.Bu açıklama, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların yalnızca güvenlik ve ateşkes konularını değil, ekonomik yaptırımlar ve mali kısıtlamalar gibi kritik başlıkları da içerdiğine işaret etti.Anlaşmanın ayrıntıları gizli tutuluyorKatarlı yetkili, mutabakatın içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.Doha yönetimi, anlaşmanın resmi içeriğinin ve maddelerinin kamuoyuyla paylaşılması için 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan açıklamanın beklenmesi gerektiğini bildirdi.Ansari, taraflar arasında üzerinde uzlaşılan metnin yayımlanmasından önce herhangi bir ayrıntının paylaşılmasının doğru olmayacağını belirtti.Dondurulmuş varlıklar neden önemli?İran'ın yurt dışındaki milyarlarca dolarlık varlığı, uzun yıllardır ABD yaptırımları nedeniyle çeşitli ülkelerde bloke edilmiş durumda bulunuyor.Tahran yönetimi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan fonların erişime açılmasını müzakerelerin temel şartlarından biri olarak görürken, Washington ise bu konuyu bölgesel güvenlik ve nükleer program başlıklarıyla bağlantılı şekilde değerlendiriyor.Uzmanlara göre İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, taraflar arasında kalıcı bir uzlaşının sağlanması halinde atılabilecek en önemli ekonomik adımlardan biri olabilir.Gözler 19 Haziran'daki açıklamadaSon dönemde hız kazanan ABD-İran görüşmeleri, Katar arabuluculuğu, Pakistan'ın diplomatik girişimleri, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıkları başlıkları uluslararası kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abdden-dikkat-ceken-hamle-israildeki-yakit-ikmal-ucaklarinin-bir-kismi-geri-cekiliyor-1106545305.html

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