Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kamu-borclarinda-yeni-taksit-duzenlemesi-detaylar-belli-oldu-1106528676.html
Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi: Detaylar belli oldu
Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi: Detaylar belli oldu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamu borçlarında yeni taksitlendirme borçluların mali... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T08:13+0300
2026-06-16T08:13+0300
ekonomi̇
maliye bakanlığı
hazine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Tebliğle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerine olan borçların daha düşük faiz oranlarıyla taksitlendirilerek ödenmesine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi.Düzenlemeye göre, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı, söz konusu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek.Tebliğ kapsamında, borçluların belirli süre içerisinde başvuruda bulunmaları halinde cari tecil faiz oranından daha düşük faiz uygulanacak. Bu çerçevede taksitlendirme başvurularında uygulanacak faiz oranı yüzde 29 olarak belirlenirken, mevcut tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/islam-memis-ek-is-yaparak-gelir-elde-etmenin-formulleri-1106528203.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maliye bakanlığı, hazine
maliye bakanlığı, hazine

Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi: Detaylar belli oldu

08:13 16.06.2026
© AAÖdeme
Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamu borçlarında yeni taksitlendirme borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek.
Tebliğle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerine olan borçların daha düşük faiz oranlarıyla taksitlendirilerek ödenmesine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi.
Düzenlemeye göre, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı, söz konusu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek.
Tebliğ kapsamında, borçluların belirli süre içerisinde başvuruda bulunmaları halinde cari tecil faiz oranından daha düşük faiz uygulanacak.
Bu çerçevede taksitlendirme başvurularında uygulanacak faiz oranı yüzde 29 olarak belirlenirken, mevcut tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.
İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
EKONOMİ
İslam Memiş: Ek iş yaparak gelir elde etmenin formülleri
07:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала