İslam Memiş: Ek iş yaparak gelir elde etmenin formülleri

El yapımı ürünler oluşturmak, bir zanaat öğrenmek çok zaman gerektirse de bu ürünler emtia ürünleri arasında öne çıkmanın en iyi yollarından biridir. Hiç kimse size ödeme yapmasa bile keyif alarak yaptığınız bir şey düşünün. Ahşap işçiliği, örgü, resim, takı yapma veya zanaat gibi bu hobiler, birçok benzersiz ek işin temeli olabilir.