İslam Memiş: Ek iş yaparak gelir elde etmenin formülleri
© AAİslam Memiş
© AA
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Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında "ek iş" imkanlarına değinerek detaylar verdi. Memiş "İyi seçilmiş bir ek iş, ihtiyaç duyduğunuz ek geliri sağlayabilir hatta döviz bazlı gelir elde edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında ek iş imkânlarınım detaylandırdı. "Neredeyse herkesin biraz daha paraya ihtiyacı var, özellikle de tam zamanlı maaş yetersiz kaldığında" diyen Memiş, köşesinde şu açıklamalarda bulundu:
Dropshipping, üçüncü bir tarafın sizin adınıza ürünleri üretip göndermesiyle gerçekleşen bir çevrimiçi iş modelidir. Tek yapmanız gereken, mağazanızı kurmak, ürünleri fiyatlandırmak ve satış yapmak. Ürünler yalnızca sipariş edildikten sonra satın alındığı ve gönderildiği için, dropshipping nispeten düşük riskli bir ek iştir.
Kullanmadığınız eşyaları yerel bir alım-satım grubunda veya Facebook Marketplace’te satabilirsiniz.
Printful, Printify ve Gelato gibi uygulamalar, özel tasarımlarınızı tişörtlere kolayca yükleyip, satın alma anında basılıp gönderilmesini sağlar; yani büyük envanter alımları yapmanıza gerek yoktur.
El yapımı ürünler oluşturmak, bir zanaat öğrenmek çok zaman gerektirse de bu ürünler emtia ürünleri arasında öne çıkmanın en iyi yollarından biridir. Hiç kimse size ödeme yapmasa bile keyif alarak yaptığınız bir şey düşünün. Ahşap işçiliği, örgü, resim, takı yapma veya zanaat gibi bu hobiler, birçok benzersiz ek işin temeli olabilir.
Hem Adalet Bankanlığı hem de Ticaret Bakanlığı’na bağlı gerekli şartları sağlıyorsanız bilirkişilik yapabilirsiniz. Ek gelir ve bilgi birikimi için güzel bir fırsat olur. Hem tecrübe hem de para kazanabiliyorsunuz.
Evden çalışabileceğiniz çağrı merkezi görevleri, esnek çalışma saatleri sunduğu gibi ek gelir imkanı da sunar.
Yabancı turistler için rehberlik, yerliler için şehir tur rehberliği yapılabilir. Haftasonları genelde bu iş için ideal zamanlardır. Bunun gibi onlarca örneği kendi yetinize göre sıralayabilirsiniz. Önemli olan geç kalmadan harekete geçmek.