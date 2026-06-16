https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/jd-vance-iranla-mutabakat-yalnizca-genis-bir-cercevede-ele-alindi-ayrintilar-sonra-belirlenecek-1106531622.html

JD Vance: İran'la mutabakat yalnızca 'geniş bir çerçevede' ele alındı, ayrıntılar sonra belirlenecek

JD Vance: İran'la mutabakat yalnızca 'geniş bir çerçevede' ele alındı, ayrıntılar sonra belirlenecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın 'yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T09:33+0300

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, CNN'de katıldığı bir programda ABD ile İran arasındaki mutabakat metninin 'yaklaşık bir buçuk sayfa' olduğunu, bu nedenle belgenin 'genel çerçeveyi' hedef aldığını belirtti. Vance, şunları kaydetti:Anlaşma kapsamında İran için iki olası yol olduğunu belirten Vance, şöyle devam etti:Mutabakatın en önemli noktasının İran'ın nükleer silah üretmeme konusunda doğrulanabilir bir taahhüt vermesi olduğunu söyleyen ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın da bu maddeden fayda göreceğini belirtti. Vance ayrıca İran'ın varlıkların dondurulmasının kaldırılması veya yaptırımların hafifletilmesi konusunda yazılanlarla ilgili, "Ne ABD'den ne de Körfez'deki müttefiklerimizden tek bir dolar bile yaptırım hafifletmesi veya varlıkların dondurulmasının kaldırılması olmadı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-ordu-sozcusu-eger-dusman-taahhutlerini-yerine-getirmezse-askeri-durumu-hizla-anlasma-oncesi-1106525213.html

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