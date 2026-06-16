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JD Vance: İran'la mutabakat yalnızca 'geniş bir çerçevede' ele alındı, ayrıntılar sonra belirlenecek
JD Vance: İran'la mutabakat yalnızca 'geniş bir çerçevede' ele alındı, ayrıntılar sonra belirlenecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın 'yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, CNN'de katıldığı bir programda ABD ile İran arasındaki mutabakat metninin 'yaklaşık bir buçuk sayfa' olduğunu, bu nedenle belgenin 'genel çerçeveyi' hedef aldığını belirtti. Vance, şunları kaydetti:Anlaşma kapsamında İran için iki olası yol olduğunu belirten Vance, şöyle devam etti:Mutabakatın en önemli noktasının İran'ın nükleer silah üretmeme konusunda doğrulanabilir bir taahhüt vermesi olduğunu söyleyen ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın da bu maddeden fayda göreceğini belirtti. Vance ayrıca İran'ın varlıkların dondurulmasının kaldırılması veya yaptırımların hafifletilmesi konusunda yazılanlarla ilgili, "Ne ABD'den ne de Körfez'deki müttefiklerimizden tek bir dolar bile yaptırım hafifletmesi veya varlıkların dondurulmasının kaldırılması olmadı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-ordu-sozcusu-eger-dusman-taahhutlerini-yerine-getirmezse-askeri-durumu-hizla-anlasma-oncesi-1106525213.html
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abd, i̇ran, j.d. vance
abd, i̇ran, j.d. vance

JD Vance: İran'la mutabakat yalnızca 'geniş bir çerçevede' ele alındı, ayrıntılar sonra belirlenecek

09:33 16.06.2026
© REUTERS Jonathan ErnstJD Vance, İranlıların bir anlaşmaya varmak için iyi niyetle müzakere etmesi gerektiğini söyledi
JD Vance, İranlıların bir anlaşmaya varmak için iyi niyetle müzakere etmesi gerektiğini söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın 'yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini' söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, CNN'de katıldığı bir programda ABD ile İran arasındaki mutabakat metninin 'yaklaşık bir buçuk sayfa' olduğunu, bu nedenle belgenin 'genel çerçeveyi' hedef aldığını belirtti. Vance, şunları kaydetti:

Birçok konuda, bu konuları teknik müzakere aşamasında çözmemiz gerekecek, ancak mutabakat zaptı, İranlıların anlaşmanın faydalarından yararlanarak yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayacak bir çerçeve oluşturuyor.

Anlaşma kapsamında İran için iki olası yol olduğunu belirten Vance, şöyle devam etti:

Birinci seçenek, olağanüstü ekonomik yaptırımlar altında kalmaları, bu da askeri güçlerini asla yeniden inşa edemeyecekleri ve nükleer programlarını asla yeniden oluşturamayacakları anlamına geliyor, ya da denetim, rejiminin güvenle nükleer programlarını yeniden inşa etmeyeceklerini doğrulanabilir bir şekilde göstermeleri. Bunu yaparlarsa, bu durum tüm bölgeyi dönüştürecek.

Mutabakatın en önemli noktasının İran'ın nükleer silah üretmeme konusunda doğrulanabilir bir taahhüt vermesi olduğunu söyleyen ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın da bu maddeden fayda göreceğini belirtti. Vance ayrıca İran'ın varlıkların dondurulmasının kaldırılması veya yaptırımların hafifletilmesi konusunda yazılanlarla ilgili, "Ne ABD'den ne de Körfez'deki müttefiklerimizden tek bir dolar bile yaptırım hafifletmesi veya varlıkların dondurulmasının kaldırılması olmadı" dedi.
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