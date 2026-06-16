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İran Ordu Sözcüsü: Eğer düşman taahhütlerini yerine getirmezse askeri durumu hızla anlaşma öncesi haline döndürürüz
İran Ordu Sözcüsü: Eğer düşman taahhütlerini yerine getirmezse askeri durumu hızla anlaşma öncesi haline döndürürüz
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İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Washington'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bölgedeki askeri durumun kısa sürede anlaşma... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, İran devlet televizyonuna açıklamalarda buludnu.Yaptığı açıklamada Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:Ekreminiya, askeri hazırlık kapasitesini geçmiş döneme kıyasla daha ileri bir seviyeye çıkaracaklarını belirterek, bunun ABD'yi verdiği taahhütlere bağlı kalmaya zorlayacağını ifade etti.
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i̇ran, abd, nükleer anlaşma, i̇srail, hürmüz boğazı, i̇ran devrim muhafızları
i̇ran, abd, nükleer anlaşma, i̇srail, hürmüz boğazı, i̇ran devrim muhafızları

İran Ordu Sözcüsü: Eğer düşman taahhütlerini yerine getirmezse askeri durumu hızla anlaşma öncesi haline döndürürüz

00:49 16.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran Devrim Muhafızları Ordusu
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Washington'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bölgedeki askeri durumun kısa sürede anlaşma öncesi seviyeye döndürülebileceğini söyledi.
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, İran devlet televizyonuna açıklamalarda buludnu.
Yaptığı açıklamada Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:
İran, halkının çıkarlarını sağlayan her türlü mutabakat ve anlaşmayı destekleyeceğiz. Eğer düşman taahhütlerini yerine getirmez ise bölgedeki askeri durumu hızlı bir şekilde anlaşma öncesi haline döndürürüz.
Ekreminiya, askeri hazırlık kapasitesini geçmiş döneme kıyasla daha ileri bir seviyeye çıkaracaklarını belirterek, bunun ABD'yi verdiği taahhütlere bağlı kalmaya zorlayacağını ifade etti.
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