Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/japonya-merkez-bankasi-politika-faizini-31-yil-sonra-yuzde-1e-yukseltti-1106532680.html
Japonya Merkez Bankası politika faizini 31 yıl sonra yüzde 1'e yükseltti
Japonya Merkez Bankası politika faizini 31 yıl sonra yüzde 1'e yükseltti
Sputnik Türkiye
Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T10:53+0300
2026-06-16T10:53+0300
ekonomi̇
japonya merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106535341_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_3628cf1184c3da8a1e067ea9a7fa4ab1.jpg
BoJ, iki gün süren para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 1'e yükseltti. Kararın, 7'ye karşı 1 oyla alındığı, BoJ üyesi Asada Toichiro'nun faizin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulması yönünde oy kullandığı belirtildi.Asada Toichiro, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, üretim ve istihdam üzerindeki aşağı yönlü risklerin fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü risklerden daha büyük olduğunu düşündüğünü, bu nedenle Banka'nın para piyasası operasyonlarına ilişkin mevcut yönlendirmesini korumasının uygun olacağını ifade etti.Yüksek petrol fiyatını şirket karları dengelediBoJ'dan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket karları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.Ekonomide ciddi bir yavaşlama riskinin önceki döneme kıyasla azaldığı belirtilen açıklamada, hükümetin, yüksek enerji fiyatlarının hane halkı üzerindeki yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler de dahil olmak üzere çeşitli önlemlerle ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi. Orta Doğu'ya yüksek düzeyde bağımlı olunan ham maddeler için alternatif tedarik kaynaklarının güvence altına alınması açısından ilerleme kaydedilmiş olmasının da bu değerlendirmede etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, bu doğrultuda Japonya ekonomisinin, büyüme hızının yavaşlamasına rağmen ılımlı büyümesini sürdüreceğini öngören temel senaryoyla genel olarak uyumlu bir seyir izlediği ifade edildi.Ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerinin yanı sıra finansal koşulları da değerlendiren Banka'nın, yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde ulaşılması amacıyla parasal destek düzeyinin ayarlanmasının uygun olacağı sonucuna vardığı belirtildi.Açıklamada, "Politika faiz oranındaki değişikliğin ardından destekleyici finansal koşulların korunması ve ekonomik faaliyetin güçlü şekilde desteklenmeye devam etmesi beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.'Para politikası gerektiği şekilde yürütülecek'Açıklamada, BoJ'un ekonomik faaliyet, fiyatlar ve finansal koşullardaki gelişmelere bağlı olarak politika faiz oranını yükseltmeye ve parasal destekleme derecesini ayarlamaya devam edeceği vurgulandı.Banka'nın, Orta Doğu'daki gelişmelerin Japonya ekonomisi üzerindeki etkisini yakından izlediği belirtilerek şunlar kaydedildi:Banka, tahvil alımlarını azaltma planını açıkladıAçıklamada, para politikasında kademeli normalleşme sürecinin devam ettiği belirtilerek, uzun vadeli devlet tahvil piyasasında oynaklığın artması halinde müdahale esnekliğinin korunacağı ve bazı vadelerde ihale sıklığının azaltılacağı bildirildi.Buna göre Banka, Japon devlet tahvillerinin doğrudan alımlarında rekabetçi açık artırma yöntemi kapsamında aylık ihale sıklığını belirli vadelerde ayda 3'ten 2'ye indirecek. Düzenleme, özellikle 1 ila 25 yıl vadeli tahvilleri kapsarken, 25 yıl üzeri vadeli tahviller için mevcut ihale sıklığı korunacak.Açıklamada ayrıca, Banka'nın 2027 yılının Ocak-Mart dönemine kadar her çeyrekte Japon devlet tahvillerinin planlanan aylık alım tutarını yaklaşık 200 milyar yen azaltacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/altinda-temkinli-yukselis-gram-altin-ne-kadar-oldu-1106530754.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106535341_97:0:1008:683_1920x0_80_0_0_f3edc7c3b27b9c4541c6a98e94fb3fa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya merkez bankası
japonya merkez bankası

Japonya Merkez Bankası politika faizini 31 yıl sonra yüzde 1'e yükseltti

10:53 16.06.2026
© AP Photo / Shuji KajiyamaJaponya Merkez Bankası
Japonya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Abone ol
Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
BoJ, iki gün süren para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 1'e yükseltti. Kararın, 7'ye karşı 1 oyla alındığı, BoJ üyesi Asada Toichiro'nun faizin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulması yönünde oy kullandığı belirtildi.
Asada Toichiro, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, üretim ve istihdam üzerindeki aşağı yönlü risklerin fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü risklerden daha büyük olduğunu düşündüğünü, bu nedenle Banka'nın para piyasası operasyonlarına ilişkin mevcut yönlendirmesini korumasının uygun olacağını ifade etti.

Yüksek petrol fiyatını şirket karları dengeledi

BoJ'dan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket karları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
Ekonomide ciddi bir yavaşlama riskinin önceki döneme kıyasla azaldığı belirtilen açıklamada, hükümetin, yüksek enerji fiyatlarının hane halkı üzerindeki yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler de dahil olmak üzere çeşitli önlemlerle ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi. Orta Doğu'ya yüksek düzeyde bağımlı olunan ham maddeler için alternatif tedarik kaynaklarının güvence altına alınması açısından ilerleme kaydedilmiş olmasının da bu değerlendirmede etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu doğrultuda Japonya ekonomisinin, büyüme hızının yavaşlamasına rağmen ılımlı büyümesini sürdüreceğini öngören temel senaryoyla genel olarak uyumlu bir seyir izlediği ifade edildi.
Ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerinin yanı sıra finansal koşulları da değerlendiren Banka'nın, yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde ulaşılması amacıyla parasal destek düzeyinin ayarlanmasının uygun olacağı sonucuna vardığı belirtildi.
Açıklamada, "Politika faiz oranındaki değişikliğin ardından destekleyici finansal koşulların korunması ve ekonomik faaliyetin güçlü şekilde desteklenmeye devam etmesi beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.
© AP Photo / Shuji KajiyamaJaponya Merkez Bankası (BOJ)
Japonya Merkez Bankası (BOJ) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
Japonya Merkez Bankası (BOJ)
© AP Photo / Shuji Kajiyama

'Para politikası gerektiği şekilde yürütülecek'

Açıklamada, BoJ'un ekonomik faaliyet, fiyatlar ve finansal koşullardaki gelişmelere bağlı olarak politika faiz oranını yükseltmeye ve parasal destekleme derecesini ayarlamaya devam edeceği vurgulandı.
Banka'nın, Orta Doğu'daki gelişmelerin Japonya ekonomisi üzerindeki etkisini yakından izlediği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Ekonomik faaliyet ile fiyatlara ilişkin görünümün temel senaryosunun gerçekleşme olasılığını ve görünüme yönelik riskleri incelerken, ayarlamanın zamanlamasını ve hızını değerlendirecektir. Banka, yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, hedefin sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi perspektifiyle para politikasını gerektiği şekilde yürütecektir."

Banka, tahvil alımlarını azaltma planını açıkladı

Açıklamada, para politikasında kademeli normalleşme sürecinin devam ettiği belirtilerek, uzun vadeli devlet tahvil piyasasında oynaklığın artması halinde müdahale esnekliğinin korunacağı ve bazı vadelerde ihale sıklığının azaltılacağı bildirildi.
Buna göre Banka, Japon devlet tahvillerinin doğrudan alımlarında rekabetçi açık artırma yöntemi kapsamında aylık ihale sıklığını belirli vadelerde ayda 3'ten 2'ye indirecek. Düzenleme, özellikle 1 ila 25 yıl vadeli tahvilleri kapsarken, 25 yıl üzeri vadeli tahviller için mevcut ihale sıklığı korunacak.
Açıklamada ayrıca, Banka'nın 2027 yılının Ocak-Mart dönemine kadar her çeyrekte Japon devlet tahvillerinin planlanan aylık alım tutarını yaklaşık 200 milyar yen azaltacağı belirtildi.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
EKONOMİ
Altında temkinli yükseliş: Gram altın ne kadar oldu?
09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала