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Altında temkinli yükseliş: Gram altın ne kadar oldu?
Altında temkinli yükseliş: Gram altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
İran-ABD arasındaki anlaşmanın ardından altın yükseliyor. Gram altın 6 bin 425 liradan işlem görüyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T09:32+0300
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ekonomi̇
gram altın
donald trump
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
ons altın
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Altın, bir önceki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra bugün ons başına 4 bin 300 doların üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş, ABD-İran barış anlaşmasının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağı beklentilerinin, faiz artırımı beklentilerini körükleyen enerji kaynaklı enflasyon şoku korkularını hafifletmesiyle gerçekleşti.Geçici anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de her iki tarafça imzalanması bekleniyor ve ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Basra Körfezi'nden petrolün serbest akışının yeniden başlayacağını söyledi.Tüm gelişmelere rağmen yatırımcılar temkinli.Piyasalar ayrıca bu hafta bir dizi merkez bankası politika kararına da odaklandı; Federal Rezerv'in yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısını yapması ve faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 4 bin 311 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 306 dolar, en yüksek de 4 bin 333 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 323 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 412 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 406 lira, en yüksek de 6 bin 449 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 436 liradan alıcı buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/maliye-harekete-gecti-sifir-arac-alanlara-yazi-gonderilmeye-baslandi-1106530721.html
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gram altın, donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, ons altın, altın fiyatları
gram altın, donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, ons altın, altın fiyatları

Altında temkinli yükseliş: Gram altın ne kadar oldu?

09:32 16.06.2026
Altın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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İran-ABD arasındaki anlaşmanın ardından altın yükseliyor. Gram altın 6 bin 425 liradan işlem görüyor.
Altın, bir önceki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra bugün ons başına 4 bin 300 doların üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş, ABD-İran barış anlaşmasının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağı beklentilerinin, faiz artırımı beklentilerini körükleyen enerji kaynaklı enflasyon şoku korkularını hafifletmesiyle gerçekleşti.
Geçici anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de her iki tarafça imzalanması bekleniyor ve ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Basra Körfezi'nden petrolün serbest akışının yeniden başlayacağını söyledi.
Tüm gelişmelere rağmen yatırımcılar temkinli.
Piyasalar ayrıca bu hafta bir dizi merkez bankası politika kararına da odaklandı; Federal Rezerv'in yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısını yapması ve faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Ons altın ne kadar?

Ons altın güne 4 bin 311 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 306 dolar, en yüksek de 4 bin 333 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 323 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 6 bin 412 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 406 lira, en yüksek de 6 bin 449 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 436 liradan alıcı buluyor.
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