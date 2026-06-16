https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/isvicre-disisleri-abd-iran-mutabakat-zapti-burgenstokta-imzalanacak-1106553251.html

İsviçre Dışişleri: ABD-İran mutabakat zaptı Bürgenstok’ta imzalanacak

İsviçre Dışişleri: ABD-İran mutabakat zaptı Bürgenstok’ta imzalanacak

Sputnik Türkiye

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptı için 19 Haziran Cuma günü Nidwalden kantonundaki Bürgenstok’ta bir... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T17:44+0300

2026-06-16T17:44+0300

2026-06-16T17:44+0300

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İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicolas Bido, ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının bu hafta cuma günü İsviçre’nin ev sahipliğinde imzalanmasının planlandığını belirtti.Sputnik’e açıklamalarda bulunan Bido, “Mevcut aşamada anlaşmanın imzalanması 19 Haziran Cuma günü, Nidwalden kantonundaki Bürgenstok’ta planlanmış durumda. Bu mekan; Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların yanı sıra bizzat ABD ve İran tarafından da önerildi” dedi.Bido, İsviçre’nin bu süreçte kolaylaştırıcı bir arabulucu rolü üstlendiğini vurgulayarak, tarihi görüşmenin kendi topraklarında sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli tüm pratik ve diplomatik koşulların sağlandığını ifade etti.

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